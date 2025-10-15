SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Moe
Myint Win

Moe

Myint Win
0 recensioni
Affidabilità
126 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 85%
BDSwissGlobal-Server01
1:400
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
48
Profit Trade:
26 (54.16%)
Loss Trade:
22 (45.83%)
Best Trade:
276.02 USD
Worst Trade:
-47.42 USD
Profitto lordo:
741.29 USD (75 644 pips)
Perdita lorda:
-210.09 USD (17 382 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (621.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
621.96 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.48%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
4.85
Long Trade:
16 (33.33%)
Short Trade:
32 (66.67%)
Fattore di profitto:
3.53
Profitto previsto:
11.07 USD
Profitto medio:
28.51 USD
Perdita media:
-9.55 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-63.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-65.02 USD (2)
Crescita mensile:
38.06%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
108.24 USD
Massimale:
109.42 USD (36.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.33% (109.42 USD)
Per equità:
0.19% (1.32 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 27
USDJPY 6
USDCAD 5
CHFJPY 2
AUDJPY 1
GBPJPY 1
EURUSD 1
GBPAUD 1
CADCHF 1
CADJPY 1
USDCHF 1
GBPUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 561
USDJPY -13
USDCAD 5
CHFJPY -1
AUDJPY -21
GBPJPY 0
EURUSD 1
GBPAUD 10
CADCHF 1
CADJPY -5
USDCHF -7
GBPUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 61K
USDJPY -2.2K
USDCAD 656
CHFJPY -246
AUDJPY -581
GBPJPY 93
EURUSD 138
GBPAUD 146
CADCHF 56
CADJPY -709
USDCHF -622
GBPUSD 171
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +276.02 USD
Worst Trade: -47 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +621.96 USD
Massima perdita consecutiva: -63.01 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BDSwissGlobal-Server01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ECN
0.00 × 8
Exness-MT5Real7
0.00 × 3
BDSwissGlobal-Server01
0.50 × 12
MIEX-Live
5.86 × 14
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.15 14:07
Trading operations on the account were performed for only 37 days. This comprises 4.21% of days out of the 878 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 14:07
80% of trades performed within 27 days. This comprises 3.08% of days out of the 878 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 14:07
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Moe
30USD al mese
85%
0
0
USD
696
USD
126
0%
48
54%
100%
3.52
11.07
USD
36%
1:400
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.