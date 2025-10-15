- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
48
Profit Trade:
26 (54.16%)
Loss Trade:
22 (45.83%)
Best Trade:
276.02 USD
Worst Trade:
-47.42 USD
Profitto lordo:
741.29 USD (75 644 pips)
Perdita lorda:
-210.09 USD (17 382 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (621.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
621.96 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.48%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
4.85
Long Trade:
16 (33.33%)
Short Trade:
32 (66.67%)
Fattore di profitto:
3.53
Profitto previsto:
11.07 USD
Profitto medio:
28.51 USD
Perdita media:
-9.55 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-63.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-65.02 USD (2)
Crescita mensile:
38.06%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
108.24 USD
Massimale:
109.42 USD (36.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.33% (109.42 USD)
Per equità:
0.19% (1.32 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|USDJPY
|6
|USDCAD
|5
|CHFJPY
|2
|AUDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|EURUSD
|1
|GBPAUD
|1
|CADCHF
|1
|CADJPY
|1
|USDCHF
|1
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|561
|USDJPY
|-13
|USDCAD
|5
|CHFJPY
|-1
|AUDJPY
|-21
|GBPJPY
|0
|EURUSD
|1
|GBPAUD
|10
|CADCHF
|1
|CADJPY
|-5
|USDCHF
|-7
|GBPUSD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|61K
|USDJPY
|-2.2K
|USDCAD
|656
|CHFJPY
|-246
|AUDJPY
|-581
|GBPJPY
|93
|EURUSD
|138
|GBPAUD
|146
|CADCHF
|56
|CADJPY
|-709
|USDCHF
|-622
|GBPUSD
|171
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +276.02 USD
Worst Trade: -47 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +621.96 USD
Massima perdita consecutiva: -63.01 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BDSwissGlobal-Server01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
BDSwissGlobal-Server01
|0.50 × 12
|
MIEX-Live
|5.86 × 14
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
85%
0
0
USD
USD
696
USD
USD
126
0%
48
54%
100%
3.52
11.07
USD
USD
36%
1:400