Luca Laurienzo

Stay

Luca Laurienzo
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 68%
BlueberryMarkets-Live02
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
49
Profit Trade:
42 (85.71%)
Loss Trade:
7 (14.29%)
Best Trade:
168.72 USD
Worst Trade:
-214.08 USD
Profitto lordo:
714.93 USD (8 697 pips)
Perdita lorda:
-337.33 USD (4 877 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (52.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
379.22 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.12%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.76
Long Trade:
43 (87.76%)
Short Trade:
6 (12.24%)
Fattore di profitto:
2.12
Profitto previsto:
7.71 USD
Profitto medio:
17.02 USD
Perdita media:
-48.19 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-214.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-214.08 USD (1)
Crescita mensile:
67.89%
Algo trading:
10%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
26.04 USD
Massimale:
214.08 USD (28.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.76% (214.08 USD)
Per equità:
0.13% (1.25 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 35
CADJPY 3
AUDUSD 2
AUDJPY 1
GBPUSD 1
EURAUD 1
AUDCHF 1
USDCHF 1
EURGBP 1
AUDNZD 1
GBPCAD 1
AUDCAD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 428
CADJPY -30
AUDUSD 3
AUDJPY 6
GBPUSD -20
EURAUD 7
AUDCHF 10
USDCHF -19
EURGBP 4
AUDNZD -18
GBPCAD 2
AUDCAD 4
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 4.4K
CADJPY -92
AUDUSD 80
AUDJPY 180
GBPUSD -495
EURAUD 197
AUDCHF 152
USDCHF -501
EURGBP 150
AUDNZD -393
GBPCAD 55
AUDCAD 69
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +168.72 USD
Worst Trade: -214 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +52.01 USD
Massima perdita consecutiva: -214.08 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlueberryMarkets-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GoMarkets-Live
0.00 × 3
BlueberryMarkets-Live02
1.36 × 55
Exness-MT5Real7
2.24 × 51
OctaFX-Real2
5.67 × 3
Multicross all-weather trading strategy
Non ci sono recensioni
2025.10.15 14:07
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.15 14:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 13:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
