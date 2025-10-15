- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
49
Profit Trade:
42 (85.71%)
Loss Trade:
7 (14.29%)
Best Trade:
168.72 USD
Worst Trade:
-214.08 USD
Profitto lordo:
714.93 USD (8 697 pips)
Perdita lorda:
-337.33 USD (4 877 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (52.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
379.22 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.12%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.76
Long Trade:
43 (87.76%)
Short Trade:
6 (12.24%)
Fattore di profitto:
2.12
Profitto previsto:
7.71 USD
Profitto medio:
17.02 USD
Perdita media:
-48.19 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-214.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-214.08 USD (1)
Crescita mensile:
67.89%
Algo trading:
10%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
26.04 USD
Massimale:
214.08 USD (28.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.76% (214.08 USD)
Per equità:
0.13% (1.25 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|35
|CADJPY
|3
|AUDUSD
|2
|AUDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|EURAUD
|1
|AUDCHF
|1
|USDCHF
|1
|EURGBP
|1
|AUDNZD
|1
|GBPCAD
|1
|AUDCAD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|428
|CADJPY
|-30
|AUDUSD
|3
|AUDJPY
|6
|GBPUSD
|-20
|EURAUD
|7
|AUDCHF
|10
|USDCHF
|-19
|EURGBP
|4
|AUDNZD
|-18
|GBPCAD
|2
|AUDCAD
|4
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.4K
|CADJPY
|-92
|AUDUSD
|80
|AUDJPY
|180
|GBPUSD
|-495
|EURAUD
|197
|AUDCHF
|152
|USDCHF
|-501
|EURGBP
|150
|AUDNZD
|-393
|GBPCAD
|55
|AUDCAD
|69
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlueberryMarkets-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GoMarkets-Live
|0.00 × 3
|
BlueberryMarkets-Live02
|1.36 × 55
|
Exness-MT5Real7
|2.24 × 51
|
OctaFX-Real2
|5.67 × 3
Multicross all-weather trading strategy
