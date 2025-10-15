SegnaliSezioni
Ichsan Priyantono

CuanPOL

Ichsan Priyantono
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 113%
Exness-MT5Real18
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
89
Profit Trade:
71 (79.77%)
Loss Trade:
18 (20.22%)
Best Trade:
6.58 USD
Worst Trade:
-8.76 USD
Profitto lordo:
123.01 USD (7 887 438 pips)
Perdita lorda:
-67.06 USD (63 800 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (20.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.37 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
9.46%
Massimo carico di deposito:
24.91%
Ultimo trade:
60 minuti fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
2.90
Long Trade:
46 (51.69%)
Short Trade:
43 (48.31%)
Fattore di profitto:
1.83
Profitto previsto:
0.63 USD
Profitto medio:
1.73 USD
Perdita media:
-3.73 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-18.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.31 USD (3)
Crescita mensile:
250.62%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.31 USD
Massimale:
19.31 USD (39.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.14% (19.31 USD)
Per equità:
3.70% (3.66 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 83
USDJPYm 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 69
USDJPYm -4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 69K
USDJPYm -586
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.58 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +20.32 USD
Massima perdita consecutiva: -18.64 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Akun pantau Pribadi dan Informasi untuk Publik
Non ci sono recensioni
2025.10.15 14:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 13:07
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.15 13:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.