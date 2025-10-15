- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
3 (33.33%)
Loss Trade:
6 (66.67%)
Best Trade:
9.96 USD
Worst Trade:
-11.66 USD
Profitto lordo:
26.56 USD (2 662 pips)
Perdita lorda:
-37.91 USD (108 798 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (26.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
26.56 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.15
Attività di trading:
14.08%
Massimo carico di deposito:
95.59%
Ultimo trade:
21 minuti fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
-0.42
Long Trade:
9 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.70
Profitto previsto:
-1.26 USD
Profitto medio:
8.85 USD
Perdita media:
-6.32 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-27.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-27.03 USD (3)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.35 USD
Massimale:
27.21 USD (12.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.25% (27.12 USD)
Per equità:
43.14% (83.74 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|BTCUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-1
|BTCUSD
|-11
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-30
|BTCUSD
|-106K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.96 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +26.56 USD
Massima perdita consecutiva: -27.03 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
Exness-MT5Real5
|1.39 × 49
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.19 × 1026
|
ICMarketsSC-MT5
|2.95 × 121
|
Exness-MT5Real
|3.24 × 21
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
22 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni