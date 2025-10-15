SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / BarakahPips Pro
Md Hassan Habib Tareque

BarakahPips Pro

Md Hassan Habib Tareque
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -5%
Tickmill-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
3 (33.33%)
Loss Trade:
6 (66.67%)
Best Trade:
9.96 USD
Worst Trade:
-11.66 USD
Profitto lordo:
26.56 USD (2 662 pips)
Perdita lorda:
-37.91 USD (108 798 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (26.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
26.56 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.15
Attività di trading:
14.08%
Massimo carico di deposito:
95.59%
Ultimo trade:
21 minuti fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
-0.42
Long Trade:
9 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.70
Profitto previsto:
-1.26 USD
Profitto medio:
8.85 USD
Perdita media:
-6.32 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-27.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-27.03 USD (3)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.35 USD
Massimale:
27.21 USD (12.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.25% (27.12 USD)
Per equità:
43.14% (83.74 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 6
BTCUSD 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -1
BTCUSD -11
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -30
BTCUSD -106K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.96 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +26.56 USD
Massima perdita consecutiva: -27.03 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.50 × 2
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
Exness-MT5Real5
1.39 × 49
ICMarketsSC-MT5-2
2.19 × 1026
ICMarketsSC-MT5
2.95 × 121
Exness-MT5Real
3.24 × 21
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
22 più
Non ci sono recensioni
2025.10.15 13:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 12:07
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.15 12:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 12:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
