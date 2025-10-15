SegnaliSezioni
FUNDED AI
Stalin Stiward Gomez Cabezas

FUNDED AI

Stalin Stiward Gomez Cabezas
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 53%
XMGlobal-MT5 7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
20 (90.90%)
Loss Trade:
2 (9.09%)
Best Trade:
15.00 USD
Worst Trade:
-2.17 USD
Profitto lordo:
55.94 USD (5 641 pips)
Perdita lorda:
-3.37 USD (336 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (25.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.13 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.60
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
15.83%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
35 minuti
Fattore di recupero:
24.23
Long Trade:
21 (95.45%)
Short Trade:
1 (4.55%)
Fattore di profitto:
16.60
Profitto previsto:
2.39 USD
Profitto medio:
2.80 USD
Perdita media:
-1.69 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.17 USD (1)
Crescita mensile:
52.54%
Algo trading:
8%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.17 USD (1.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.73% (2.17 USD)
Per equità:
19.74% (26.07 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 22
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 53
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 5.3K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.00 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +25.13 USD
Massima perdita consecutiva: -2.17 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

FUNDED AI es un Expert Advisors rentable, que abre una sola operación a la vez sin hacer estrategias riesgosas, el bot abre operaciones pendientes ya sean buy stop o sell stop, cada operación tiene su Take Profit, Stop Loss y Trailing Stop para proteger ganancias. 
Non ci sono recensioni
2025.10.15 14:07
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.15 14:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 12:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 12:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
