Trade:
22
Profit Trade:
20 (90.90%)
Loss Trade:
2 (9.09%)
Best Trade:
15.00 USD
Worst Trade:
-2.17 USD
Profitto lordo:
55.94 USD (5 641 pips)
Perdita lorda:
-3.37 USD (336 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (25.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.13 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.60
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
15.83%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
35 minuti
Fattore di recupero:
24.23
Long Trade:
21 (95.45%)
Short Trade:
1 (4.55%)
Fattore di profitto:
16.60
Profitto previsto:
2.39 USD
Profitto medio:
2.80 USD
Perdita media:
-1.69 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.17 USD (1)
Crescita mensile:
52.54%
Algo trading:
8%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.17 USD (1.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.73% (2.17 USD)
Per equità:
19.74% (26.07 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|5.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Best Trade: +15.00 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +25.13 USD
Massima perdita consecutiva: -2.17 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
FUNDED AI es un Expert Advisors rentable, que abre una sola operación a la vez sin hacer estrategias riesgosas, el bot abre operaciones pendientes ya sean buy stop o sell stop, cada operación tiene su Take Profit, Stop Loss y Trailing Stop para proteger ganancias.
30USD al mese
53%
0
0
USD
USD
156
USD
USD
1
8%
22
90%
100%
16.59
2.39
USD
USD
20%
1:500