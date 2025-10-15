SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / BEKTOP
Iurii Vodoleev

BEKTOP

Iurii Vodoleev
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 55 USD al mese
crescita dal 2025 124%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
29
Profit Trade:
28 (96.55%)
Loss Trade:
1 (3.45%)
Best Trade:
5.52 USD
Worst Trade:
-0.11 USD
Profitto lordo:
43.39 USD (4 702 pips)
Perdita lorda:
-0.11 USD (4 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (33.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
33.83 USD (21)
Indice di Sharpe:
1.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.33%
Ultimo trade:
41 minuti fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
48 minuti
Fattore di recupero:
393.45
Long Trade:
4 (13.79%)
Short Trade:
25 (86.21%)
Fattore di profitto:
394.45
Profitto previsto:
1.49 USD
Profitto medio:
1.55 USD
Perdita media:
-0.11 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.11 USD (1)
Crescita mensile:
123.66%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.11 USD (0.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.25% (0.11 USD)
Per equità:
1.61% (1.26 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 25
CADCHF 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 42
CADCHF 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 4.6K
CADCHF 139
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.52 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +33.83 USD
Massima perdita consecutiva: -0.11 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ECN
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 3
TradersWay-Live
0.00 × 4
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 2
Exness-Real9
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live19
0.56 × 9
RoboForex-ECN-3
0.86 × 424
ICMarketsSC-Live11
1.00 × 3
Tickmill-Live10
1.00 × 4
ICMarketsSC-Live15
1.00 × 1
VantageInternational-Live 14
1.50 × 2
Axi-US06-Live
1.57 × 7
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
VantageInternational-Live 3
3.14 × 22
ECMarkets-Live01
4.14 × 7
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
ICMarketsSC-Live23
4.19 × 111
Axi-US09-Live
4.38 × 29
23 più
Non ci sono recensioni
2025.10.15 12:07
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.15 12:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 10:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 10:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
