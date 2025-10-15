SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / IshaksLiveBot
Ishak Loutfi

IshaksLiveBot

Ishak Loutfi
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
6 (60.00%)
Loss Trade:
4 (40.00%)
Best Trade:
21.78 USD
Worst Trade:
-103.78 USD
Profitto lordo:
45.55 USD (2 834 pips)
Perdita lorda:
-120.47 USD (2 824 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (23.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.38 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.20
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
72 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.72
Long Trade:
8 (80.00%)
Short Trade:
2 (20.00%)
Fattore di profitto:
0.38
Profitto previsto:
-7.49 USD
Profitto medio:
7.59 USD
Perdita media:
-30.12 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-103.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-103.78 USD (1)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
74.92 USD
Massimale:
103.78 USD (70.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCETH 6
XAUUSD 1
BTCLTC 1
BTCBCH 1
XAUEUR 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCETH 29
XAUUSD -1
BTCLTC 0
BTCBCH 1
XAUEUR -104
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCETH 1.7K
XAUUSD -115
BTCLTC 24
BTCBCH 208
XAUEUR -1.8K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +21.78 USD
Worst Trade: -104 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +23.38 USD
Massima perdita consecutiva: -103.78 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.81 × 43
VantageInternational-Live
3.49 × 1030
RoboForex-Pro
6.50 × 2
YLDFX-Server 01
7.61 × 197
ICMarketsSC-MT5-2
14.55 × 22
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.15 10:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.15 10:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 72 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati