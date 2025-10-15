- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
6 (60.00%)
Loss Trade:
4 (40.00%)
Best Trade:
21.78 USD
Worst Trade:
-103.78 USD
Profitto lordo:
45.55 USD (2 834 pips)
Perdita lorda:
-120.47 USD (2 824 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (23.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.38 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.20
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
72 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.72
Long Trade:
8 (80.00%)
Short Trade:
2 (20.00%)
Fattore di profitto:
0.38
Profitto previsto:
-7.49 USD
Profitto medio:
7.59 USD
Perdita media:
-30.12 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-103.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-103.78 USD (1)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
74.92 USD
Massimale:
103.78 USD (70.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCETH
|6
|XAUUSD
|1
|BTCLTC
|1
|BTCBCH
|1
|XAUEUR
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCETH
|29
|XAUUSD
|-1
|BTCLTC
|0
|BTCBCH
|1
|XAUEUR
|-104
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCETH
|1.7K
|XAUUSD
|-115
|BTCLTC
|24
|BTCBCH
|208
|XAUEUR
|-1.8K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Best Trade: +21.78 USD
Worst Trade: -104 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +23.38 USD
Massima perdita consecutiva: -103.78 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.81 × 43
|
VantageInternational-Live
|3.49 × 1030
|
RoboForex-Pro
|6.50 × 2
|
YLDFX-Server 01
|7.61 × 197
|
ICMarketsSC-MT5-2
|14.55 × 22
