Xiang Guang Huang

Trend Gold

Xiang Guang Huang
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 117%
ECMarkets-Live02
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 645
Profit Trade:
1 106 (67.23%)
Loss Trade:
539 (32.77%)
Best Trade:
52.19 USD
Worst Trade:
-84.60 USD
Profitto lordo:
3 938.62 USD (348 872 pips)
Perdita lorda:
-3 091.51 USD (280 226 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (210.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
210.07 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.83%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
83
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
3.88
Long Trade:
1 182 (71.85%)
Short Trade:
463 (28.15%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
0.51 USD
Profitto medio:
3.56 USD
Perdita media:
-5.74 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-83.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-218.46 USD (6)
Crescita mensile:
117.49%
Algo trading:
4%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
192.15 USD
Massimale:
218.46 USD (11.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.29% (218.43 USD)
Per equità:
0.88% (4.21 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1645
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 847
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 69K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +52.19 USD
Worst Trade: -85 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +210.07 USD
Massima perdita consecutiva: -83.87 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ECMarkets-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeMaxGlobal-Live2
0.00 × 3
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
1.00 × 11
EBCGroup-Live
3.08 × 191
FusionMarkets-Live 2
3.15 × 52
Exness-Real
4.52 × 400
RoboForex-ProCent-8
4.78 × 9
BlackBullMarkets-Live
5.53 × 19
Alpari-Pro.ECN2
6.03 × 113
ICMarketsSC-Live05
6.33 × 3
ICMarketsSC-Live24
7.74 × 27
FXView2-Live
7.89 × 331
TitanFX-05
8.40 × 642
GoMarkets-Real 10
8.50 × 209
TitanFX-03
9.04 × 1434
CXMTradingLtd-Real
9.71 × 449
ForexChief-DirectFX
9.98 × 449
EagleFX-Live
15.50 × 442
ATFXGM9-Live
23.00 × 1
该 EA 使用相对强弱指数 (RSI) 指标、随机震荡指标 布林线指标 进行剥头皮操作，以识别趋势 反趋势 机会。作为一款 货币对 EA，它可以扫描多个货币对以获取信号。

该 EA 具有多种功能，包括跟踪、风险管理、资金管理、限制模式 等。

一单一结，没有任何马丁加仓。

Non ci sono recensioni
2025.10.15 10:57
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.15 10:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 10:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
