- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 645
Profit Trade:
1 106 (67.23%)
Loss Trade:
539 (32.77%)
Best Trade:
52.19 USD
Worst Trade:
-84.60 USD
Profitto lordo:
3 938.62 USD (348 872 pips)
Perdita lorda:
-3 091.51 USD (280 226 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (210.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
210.07 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.83%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
83
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
3.88
Long Trade:
1 182 (71.85%)
Short Trade:
463 (28.15%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
0.51 USD
Profitto medio:
3.56 USD
Perdita media:
-5.74 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-83.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-218.46 USD (6)
Crescita mensile:
117.49%
Algo trading:
4%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
192.15 USD
Massimale:
218.46 USD (11.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.29% (218.43 USD)
Per equità:
0.88% (4.21 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1645
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|847
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|69K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +52.19 USD
Worst Trade: -85 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +210.07 USD
Massima perdita consecutiva: -83.87 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ECMarkets-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.00 × 3
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|1.00 × 11
|
EBCGroup-Live
|3.08 × 191
|
FusionMarkets-Live 2
|3.15 × 52
|
Exness-Real
|4.52 × 400
|
RoboForex-ProCent-8
|4.78 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|5.53 × 19
|
Alpari-Pro.ECN2
|6.03 × 113
|
ICMarketsSC-Live05
|6.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|7.74 × 27
|
FXView2-Live
|7.89 × 331
|
TitanFX-05
|8.40 × 642
|
GoMarkets-Real 10
|8.50 × 209
|
TitanFX-03
|9.04 × 1434
|
CXMTradingLtd-Real
|9.71 × 449
|
ForexChief-DirectFX
|9.98 × 449
|
EagleFX-Live
|15.50 × 442
|
ATFXGM9-Live
|23.00 × 1
该 EA 使用相对强弱指数 (RSI) 指标、随机震荡指标 和布林线指标 进行剥头皮操作，以识别趋势 或反趋势 机会。作为一款多 货币对 EA，它可以扫描多个货币对以获取信号。
该 EA 具有多种功能，包括跟踪、风险管理、资金管理、限制模式 等。
一单一结，没有任何马丁加仓。
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
117%
0
0
USD
USD
467
USD
USD
5
4%
1 645
67%
100%
1.27
0.51
USD
USD
16%
1:500