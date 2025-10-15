SegnaliSezioni
Volker Minkenberg

GoldFxxxx

Volker Minkenberg
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 40%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
14 (77.77%)
Loss Trade:
4 (22.22%)
Best Trade:
31.80 USD
Worst Trade:
-8.54 USD
Profitto lordo:
70.96 USD (7 269 pips)
Perdita lorda:
-16.32 USD (1 561 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (15.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
36.38 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
51.27%
Massimo carico di deposito:
11.68%
Ultimo trade:
14 minuti fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
21 minuti
Fattore di recupero:
6.40
Long Trade:
5 (27.78%)
Short Trade:
13 (72.22%)
Fattore di profitto:
4.35
Profitto previsto:
3.04 USD
Profitto medio:
5.07 USD
Perdita media:
-4.08 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-8.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.54 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
8.54 USD (4.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.30% (8.54 USD)
Per equità:
5.29% (10.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 17
CHFJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 53
CHFJPY 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 5.5K
CHFJPY 163
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +31.80 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +15.84 USD
Massima perdita consecutiva: -8.54 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ECN
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.17 × 6
RoboForex-ECN-3
0.85 × 425
ICMarketsSC-Live08
1.33 × 3
ICMarketsSC-Live33
1.50 × 2
Axi-US06-Live
1.75 × 4
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live15
3.50 × 2
ICMarketsSC-Live23
4.14 × 113
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
Axi-US09-Live
4.58 × 26
Exness-Real24
4.62 × 215
ICMarketsSC-Live10
5.21 × 237
ICMarketsSC-Live07
6.82 × 22
Ava-Real 3
6.83 × 12
ICMarketsSC-Live05
7.05 × 22
Exness-Real
7.19 × 16
Pepperstone-Edge05
7.63 × 598
RoboForex-Pro-2
8.40 × 5
13 più
Non ci sono recensioni
2025.10.15 12:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 09:57
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.15 09:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 09:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
