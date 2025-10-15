SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Golden Strike ICM
Kin Hing Szeto

Golden Strike ICM

Kin Hing Szeto
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -6%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
28
Profit Trade:
23 (82.14%)
Loss Trade:
5 (17.86%)
Best Trade:
3.49 USD
Worst Trade:
-9.32 USD
Profitto lordo:
16.61 USD (7 832 pips)
Perdita lorda:
-29.08 USD (16 299 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (5.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.71 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.15
Attività di trading:
31.00%
Massimo carico di deposito:
46.69%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
-0.49
Long Trade:
16 (57.14%)
Short Trade:
12 (42.86%)
Fattore di profitto:
0.57
Profitto previsto:
-0.45 USD
Profitto medio:
0.72 USD
Perdita media:
-5.82 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-17.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.84 USD (2)
Algo trading:
45%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.18 USD
Massimale:
25.33 USD (12.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.23% (25.33 USD)
Per equità:
4.65% (8.94 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30 13
USTEC 8
XAUUSD 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30 -5
USTEC -7
XAUUSD -1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30 -5.1K
USTEC -3.3K
XAUUSD -78
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.49 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +5.61 USD
Massima perdita consecutiva: -17.84 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsEU-MT5-5
1.25 × 8
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsSC-MT5
1.36 × 3457
CapitalPointTrading-MT5-4
1.36 × 106
ICMarketsAU-Live
1.39 × 184
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real17
2.06 × 17
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real
2.68 × 98
86 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.15 13:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 12:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.15 10:57
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.15 10:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 10:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.15 09:57
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.15 09:57
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.10.15 09:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 09:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Golden Strike ICM
30USD al mese
-6%
0
0
USD
183
USD
1
45%
28
82%
31%
0.57
-0.45
USD
12%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.