Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
6.86 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
9.59 EUR (164 pips)
Perdita lorda:
-0.63 EUR
Vincite massime consecutive:
2 (9.59 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
9.59 EUR (2)
Indice di Sharpe:
2.32
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
8.01%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
14.22
Long Trade:
1 (50.00%)
Short Trade:
1 (50.00%)
Fattore di profitto:
15.22
Profitto previsto:
4.80 EUR
Profitto medio:
4.80 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.63 EUR
Massimale:
0.63 EUR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|1
|EURNZD
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD
|7
|EURNZD
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD
|116
|EURNZD
|48
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
Best Trade: +6.86 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +9.59 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PepperstoneUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real
|2.00 × 1
Segnale di Copy Trading ideale da copiare per la Gestione Automatica su Accounts Medio-Piccoli da 10-20k EUR/USD
Ideal Copy Trading Signal to copy for Automatic Management on Medium-Small Accounts from 10-20k EUR/USD
Non ci sono recensioni
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
16K
EUR
EUR
1
0%
2
100%
100%
15.22
4.80
EUR
EUR
0%
1:30