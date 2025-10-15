- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
8 (61.53%)
Loss Trade:
5 (38.46%)
Best Trade:
119.40 USD
Worst Trade:
-50.20 USD
Profitto lordo:
460.49 USD (26 842 pips)
Perdita lorda:
-134.28 USD (10 234 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (238.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
238.35 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.48
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.01%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
4.62
Long Trade:
12 (92.31%)
Short Trade:
1 (7.69%)
Fattore di profitto:
3.43
Profitto previsto:
25.09 USD
Profitto medio:
57.56 USD
Perdita media:
-26.86 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-59.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-59.02 USD (2)
Crescita mensile:
9.01%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
70.58 USD (1.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.83% (70.58 USD)
Per equità:
0.64% (25.52 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|326
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|17K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +119.40 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +238.35 USD
Massima perdita consecutiva: -59.02 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
193 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
35USD al mese
9%
0
0
USD
USD
3.9K
USD
USD
1
0%
13
61%
100%
3.42
25.09
USD
USD
2%
1:50