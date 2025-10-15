SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / FalconG
Vasile Verdes

FalconG

Vasile Verdes
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 127%
FPMarketsLLC-Live3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 784
Profit Trade:
709 (39.74%)
Loss Trade:
1 075 (60.26%)
Best Trade:
5.52 EUR
Worst Trade:
-2.82 EUR
Profitto lordo:
170.41 EUR (615 279 pips)
Perdita lorda:
-132.43 EUR (486 092 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (13.51 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
21.39 EUR (11)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
5.42%
Massimo carico di deposito:
7.17%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
78
Tempo di attesa medio:
37 minuti
Fattore di recupero:
2.41
Long Trade:
1 015 (56.89%)
Short Trade:
769 (43.11%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
0.02 EUR
Profitto medio:
0.24 EUR
Perdita media:
-0.12 EUR
Massime perdite consecutive:
31 (-0.94 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-7.41 EUR (6)
Crescita mensile:
166.59%
Previsione annuale:
2 021.27%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.76 EUR
Massimale:
15.76 EUR (45.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.03% (15.76 EUR)
Per equità:
0.25% (0.17 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GER40 1582
US30 124
XAUUSD 77
USDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GER40 3
US30 8
XAUUSD 33
USDJPY 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GER40 62K
US30 64K
XAUUSD 3.3K
USDJPY 10
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.52 EUR
Worst Trade: -3 EUR
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +13.51 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.94 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.15 08:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.74% of days out of 115 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 08:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FalconG
30USD al mese
127%
0
0
USD
68
EUR
17
98%
1 784
39%
5%
1.28
0.02
EUR
45%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.