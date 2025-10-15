- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 784
Profit Trade:
709 (39.74%)
Loss Trade:
1 075 (60.26%)
Best Trade:
5.52 EUR
Worst Trade:
-2.82 EUR
Profitto lordo:
170.41 EUR (615 279 pips)
Perdita lorda:
-132.43 EUR (486 092 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (13.51 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
21.39 EUR (11)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
5.42%
Massimo carico di deposito:
7.17%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
78
Tempo di attesa medio:
37 minuti
Fattore di recupero:
2.41
Long Trade:
1 015 (56.89%)
Short Trade:
769 (43.11%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
0.02 EUR
Profitto medio:
0.24 EUR
Perdita media:
-0.12 EUR
Massime perdite consecutive:
31 (-0.94 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-7.41 EUR (6)
Crescita mensile:
166.59%
Previsione annuale:
2 021.27%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.76 EUR
Massimale:
15.76 EUR (45.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.03% (15.76 EUR)
Per equità:
0.25% (0.17 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GER40
|1582
|US30
|124
|XAUUSD
|77
|USDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GER40
|3
|US30
|8
|XAUUSD
|33
|USDJPY
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GER40
|62K
|US30
|64K
|XAUUSD
|3.3K
|USDJPY
|10
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.52 EUR
Worst Trade: -3 EUR
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +13.51 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.94 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
127%
0
0
USD
USD
68
EUR
EUR
17
98%
1 784
39%
5%
1.28
0.02
EUR
EUR
45%
1:500