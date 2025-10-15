- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
210
Profit Trade:
146 (69.52%)
Loss Trade:
64 (30.48%)
Best Trade:
38.33 USD
Worst Trade:
-29.45 USD
Profitto lordo:
674.63 USD (57 745 pips)
Perdita lorda:
-263.38 USD (25 224 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (44.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
118.73 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.66%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
102
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.97
Long Trade:
99 (47.14%)
Short Trade:
111 (52.86%)
Fattore di profitto:
2.56
Profitto previsto:
1.96 USD
Profitto medio:
4.62 USD
Perdita media:
-4.12 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-68.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-68.84 USD (5)
Crescita mensile:
14.53%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
68.84 USD (2.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.70% (19.23 USD)
Per equità:
3.16% (155.08 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD.
|100
|GBPUSD.
|47
|EURUSD.
|28
|XAUUSD.
|14
|USDCAD.
|11
|NZDCAD.
|9
|EURGBP.
|1
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD.
|187
|GBPUSD.
|110
|EURUSD.
|75
|XAUUSD.
|3
|USDCAD.
|21
|NZDCAD.
|15
|EURGBP.
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD.
|17K
|GBPUSD.
|5.8K
|EURUSD.
|4.6K
|XAUUSD.
|315
|USDCAD.
|3K
|NZDCAD.
|2.1K
|EURGBP.
|-11
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +38.33 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +44.40 USD
Massima perdita consecutiva: -68.84 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinance-MT5-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
💰 ELLIOT WAVE AI VIP system profit, 20-25% / per month .Thís is a signal based on Elliott Wave analysis, and according to analysis, 70% of the market shows repetitive signals, or in other words, is in a sideways movement . If Copying on MQL5, the recommended capital is $2000. On the Vantage app, you can refer to the information below.
➡️ Join Our Community & Start Profiting!
▶️ Channel: https://t.me/elliotwavaivip
▶️ Whatsapp :+84.777.43.88.00
⚠️Recommendations for Capital Tiers to Copy the ELLIOT WAVE AI VIP System
⬇️Accounts under $1000: It is recommended to use a Cent Account for copying.
⬆️Accounts over $1000: It is recommended to use a USD Account for copying.
🇻🇳 Why Join My Team?
✅ Steady Growth
✅ Expert Guidance
✅ Daily Profit Target: 1%
✅ Controlled Drawdown (DD) Strategy – long-term profitability with risk-adjusted returns
✅ Best Copy Trading Settings For RAW ECN Cent account type:
* ✅ Copy with "Fixed Multiples", ratio = your balance (USD) / 1000 (example, your balance is 500 usd => multiple ratio = x0.5 times, if your balance is 2000 usd => multiple ratio = x2)
* ✅ Set Stop Loss (S/L) to 95%
* ❌ NOT Set Take Profit by yourself, let the EA do it.
✅ Best Copy Trading Settings USD / EUR account type:
* ✅ Copy with "Equivalent Margin" Used Margin Multiple = your balance (USD) / 1000 (example, your balance is 500 usd => multiple ratio = x0.5 times, if your balance is 2000 usd => multiple ratio = x2)
* ✅ Set Stop Loss (S/L) to 95%
* ✅ Set Round Up Lot: Yes
* ✅ Set Copy Current Trades: Yes
* ❌ NOT Set Take Profit by yourself, let the EA do it.
⚠️ These settings protect your capital, minimize risks, and ensure steady, profitable trading
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
15%
0
0
USD
USD
4.9K
USD
USD
5
100%
210
69%
100%
2.56
1.96
USD
USD
4%
1:200