- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
5 (25.00%)
Loss Trade:
15 (75.00%)
Best Trade:
15.58 USD
Worst Trade:
-429.10 USD
Profitto lordo:
19.38 USD (4 911 pips)
Perdita lorda:
-579.76 USD (113 400 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (0.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15.58 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
15.23%
Massimo carico di deposito:
57.43%
Ultimo trade:
37 minuti fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
14 (70.00%)
Short Trade:
6 (30.00%)
Fattore di profitto:
0.03
Profitto previsto:
-28.02 USD
Profitto medio:
3.88 USD
Perdita media:
-38.65 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-84.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-475.48 USD (4)
Crescita mensile:
-100.00%
Algo trading:
70%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
560.38 USD
Massimale:
560.38 USD (950.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
100.00% (58.96 USD)
Per equità:
26.65% (121.04 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-560
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-108K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.58 USD
Worst Trade: -429 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +0.97 USD
Massima perdita consecutiva: -84.28 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
