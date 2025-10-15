- Crescita
Trade:
14
Profit Trade:
4 (28.57%)
Loss Trade:
10 (71.43%)
Best Trade:
77.27 EUR
Worst Trade:
-12.93 EUR
Profitto lordo:
131.16 EUR (676 pips)
Perdita lorda:
-104.19 EUR (330 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (77.27 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
77.27 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
9.98%
Massimo carico di deposito:
104.90%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
18 minuti
Fattore di recupero:
0.65
Long Trade:
8 (57.14%)
Short Trade:
6 (42.86%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
1.93 EUR
Profitto medio:
32.79 EUR
Perdita media:
-10.42 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-35.82 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-36.45 EUR (3)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
39.92 EUR
Massimale:
41.39 EUR (28.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.54% (39.26 EUR)
Per equità:
2.65% (3.12 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY
|31
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY
|346
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +77.27 EUR
Worst Trade: -13 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +77.27 EUR
Massima perdita consecutiva: -35.82 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.21 × 24
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.67 × 6
|
OANDA-Live-1
|5.00 × 6
|
RoboForex-Pro
|7.04 × 24
|
Exness-MT5Real15
|8.75 × 12
|
FXGT-Live
|8.83 × 6
|
FBS-Real
|19.25 × 4
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
5000USD al mese
33%
0
0
USD
USD
108
EUR
EUR
1
0%
14
28%
10%
1.25
1.93
EUR
EUR
49%
1:500