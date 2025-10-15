- Crescita
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|519
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|692
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|60K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EBCFinancialGroupKY-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live26
|13.00 × 1
|
Exness-Real
|15.70 × 66
您好！欢迎订阅「稳健多头趋势」信号服务。我们专注于为注重资金安全的交易者，提供一种清晰、自律的自动化交易解决方案。
核心理念：不追求暴利，但求在严控风险的前提下，实现资产的长期稳健增长。
策略核心优势：
-
明确的多头倾向： 我们主要寻找并执行买入（BUY）订单，过滤市场噪音，专注于把握上升趋势带来的盈利机会。
-
无情绪的纪律执行： 每一笔订单都预设止盈（TP）与止损（SL），仓位与风险在开仓瞬间即被锁定。全程自动化运行，彻底杜绝人性中的贪婪与恐惧。
-
极致的风险控制： 采用低起始手数，并严格执行将单笔风险控制在账户净值的1%-2% 以内。我们的首要目标是保护您的本金，最大限度地平滑资金曲线，降低资本回撤。
-
兼容大小资金账户： 得益于低起始手数与固定的风险比例管理，本策略非常适合不同规模的资金账户。无论是大资金寻求稳健配置，还是小资金期望稳步起步，都能找到合适的风险参与度。
-
逻辑透明的决策： 基于趋势跟踪与价格行为分析，所有进出场都有明确的规则依据，绝非随机交易。
谁最适合这个信号？
-
寻求资产稳健增值，厌恶高风险的理性投资者。
-
认同 “顺势而为” 与 “风险第一” 交易哲学的同行者。
-
希望为自己的投资组合加入一个纪律严明、表现透明的自动化策略。
-
无论是资金雄厚的资深交易者，还是希望稳健起步的交易新手，本策略都提供了相匹配的风险解决方案。
我们的承诺：
我们提供真实、透明的交易记录和持续的信号服务。建议您仔细查阅我们的历史表现与详细报告，验证其稳定性和抗风险能力后，再做出订阅决定。
重要风险提示： 所有金融工具交易均存在高风险，过往业绩并不预示未来表现。请务必在充分了解风险并评估自身风险承受能力后，谨慎参与。
感谢您的关注！期待与您一同踏上稳健的交易之旅。