- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
4.20 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
4.20 USD (59 pips)
Perdita lorda:
-0.49 USD
Vincite massime consecutive:
1 (4.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.20 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
20.85%
Massimo carico di deposito:
2.94%
Ultimo trade:
53 minuti fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
27 minuti
Fattore di recupero:
7.57
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
1 (100.00%)
Fattore di profitto:
8.57
Profitto previsto:
4.20 USD
Profitto medio:
4.20 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.49 USD
Massimale:
0.49 USD (0.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.58% (4.62 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|59
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.20 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +4.20 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.59 × 742
|
Exness-MT5Real3
|0.61 × 414
|
Exness-MT5Real8
|2.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|4.29 × 38
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.71 × 28
|
Exness-MT5Real15
|4.97 × 190
|
AdmiralMarkets-Live
|5.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|5.21 × 28
|
Exness-MT5Real
|5.27 × 181
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
804
USD
USD
0
0%
1
100%
21%
8.57
4.20
USD
USD
1%
1:400