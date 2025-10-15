SegnaliSezioni
Md Abul Kasem

Kasemfxbd

Md Abul Kasem
0 recensioni
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 0%
Exness-MT5Real7
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
4.20 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
4.20 USD (59 pips)
Perdita lorda:
-0.49 USD
Vincite massime consecutive:
1 (4.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.20 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
20.85%
Massimo carico di deposito:
2.94%
Ultimo trade:
53 minuti fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
27 minuti
Fattore di recupero:
7.57
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
1 (100.00%)
Fattore di profitto:
8.57
Profitto previsto:
4.20 USD
Profitto medio:
4.20 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.49 USD
Massimale:
0.49 USD (0.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.58% (4.62 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 59
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.20 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +4.20 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
0.59 × 742
Exness-MT5Real3
0.61 × 414
Exness-MT5Real8
2.00 × 1
RoboForex-ECN
4.29 × 38
ICMarketsSC-MT5-2
4.71 × 28
Exness-MT5Real15
4.97 × 190
AdmiralMarkets-Live
5.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
5.21 × 28
Exness-MT5Real
5.27 × 181
Non ci sono recensioni
2025.10.15 07:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 07:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 07:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.15 07:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 07:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.