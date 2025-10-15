- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
649
Profit Trade:
493 (75.96%)
Loss Trade:
156 (24.04%)
Best Trade:
10.77 USD
Worst Trade:
-17.78 USD
Profitto lordo:
566.45 USD (56 416 pips)
Perdita lorda:
-330.27 USD (32 958 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (44.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
53.67 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
62.37%
Massimo carico di deposito:
10.37%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
663
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
5.60
Long Trade:
646 (99.54%)
Short Trade:
3 (0.46%)
Fattore di profitto:
1.72
Profitto previsto:
0.36 USD
Profitto medio:
1.15 USD
Perdita media:
-2.12 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-27.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-39.75 USD (3)
Crescita mensile:
23.62%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.26 USD
Massimale:
42.14 USD (3.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.82% (42.14 USD)
Per equità:
14.37% (177.62 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|649
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|236
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|23K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.77 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +44.20 USD
Massima perdita consecutiva: -27.18 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
114 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Blue Ocean EA
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
24%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
1
100%
649
75%
62%
1.71
0.36
USD
USD
14%
1:500