- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
11 (55.00%)
Loss Trade:
9 (45.00%)
Best Trade:
33.42 USD
Worst Trade:
-12.40 USD
Profitto lordo:
96.37 USD (8 176 pips)
Perdita lorda:
-54.54 USD (5 294 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (16.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
37.34 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
2.21
Long Trade:
13 (65.00%)
Short Trade:
7 (35.00%)
Fattore di profitto:
1.77
Profitto previsto:
2.09 USD
Profitto medio:
8.76 USD
Perdita media:
-6.06 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-16.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.91 USD (4)
Crescita mensile:
16.73%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.04 USD
Massimale:
18.89 USD (6.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|10
|EURUSD
|3
|USDJPY
|3
|GBPUSD
|2
|AUDUSD
|1
|BRENT
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|44
|EURUSD
|-1
|USDJPY
|0
|GBPUSD
|-3
|AUDUSD
|-1
|BRENT
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|3.0K
|EURUSD
|-41
|USDJPY
|61
|GBPUSD
|-278
|AUDUSD
|-120
|BRENT
|310
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +33.42 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +16.99 USD
Massima perdita consecutiva: -16.91 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5 Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Pro
|6.00 × 4
|
FxPro-MT5
|6.05 × 4336
