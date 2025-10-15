SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Daniel FX 123
Daniel Chng Chin Huang

Daniel FX 123

Daniel Chng Chin Huang
0 recensioni
Affidabilità
112 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
0%
FBS-Real-13
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
42
Profit Trade:
30 (71.42%)
Loss Trade:
12 (28.57%)
Best Trade:
1 567.50 USD
Worst Trade:
-203.70 USD
Profitto lordo:
6 902.30 USD (2 250 pips)
Perdita lorda:
-457.17 USD (1 422 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (3 647.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 647.87 USD (14)
Indice di Sharpe:
-0.18
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.60%
Ultimo trade:
39 minuti fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
17 giorni
Fattore di recupero:
31.64
Long Trade:
37 (88.10%)
Short Trade:
5 (11.90%)
Fattore di profitto:
15.10
Profitto previsto:
153.46 USD
Profitto medio:
230.08 USD
Perdita media:
-38.10 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-125.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-203.70 USD (1)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
45%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
125.06 USD
Massimale:
203.70 USD (6.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.08% (5.48 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
archived 23
GBPUSD 19
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
archived 6.4K
GBPUSD 23
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
archived 0
GBPUSD 828
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 567.50 USD
Worst Trade: -204 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +3 647.87 USD
Massima perdita consecutiva: -125.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-13" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 4
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
DooPrime-Live 4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.07 × 28
Tickmill-Live02
0.29 × 7
Exness-Real7
0.77 × 13
Coinexx-Demo
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live14
0.94 × 54
Monex-Server3
1.00 × 1
XMGlobal-Real 251
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
1.50 × 4
Exness-Real27
1.50 × 6
BlackBullMarkets-Live
1.50 × 2
FXCL-Main2
2.00 × 1
VantageInternational-Live 4
2.33 × 3
ICMarketsSC-Live11
2.50 × 2
360Capital-Real
3.00 × 1
8 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati


🔔 Recommended Broker(My signal work best with these brokers)


Non ci sono recensioni
2025.10.15 04:37
Trading operations on the account were performed for only 31 days. This comprises 3.98% of days out of the 779 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 04:37
80% of trades performed within 22 days. This comprises 2.82% of days out of the 779 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Daniel FX 123
35USD al mese
0%
0
0
USD
507
USD
112
45%
42
71%
100%
15.09
153.46
USD
1%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.