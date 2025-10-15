- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
42
Profit Trade:
30 (71.42%)
Loss Trade:
12 (28.57%)
Best Trade:
1 567.50 USD
Worst Trade:
-203.70 USD
Profitto lordo:
6 902.30 USD (2 250 pips)
Perdita lorda:
-457.17 USD (1 422 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (3 647.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 647.87 USD (14)
Indice di Sharpe:
-0.18
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.60%
Ultimo trade:
39 minuti fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
17 giorni
Fattore di recupero:
31.64
Long Trade:
37 (88.10%)
Short Trade:
5 (11.90%)
Fattore di profitto:
15.10
Profitto previsto:
153.46 USD
Profitto medio:
230.08 USD
Perdita media:
-38.10 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-125.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-203.70 USD (1)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
45%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
125.06 USD
Massimale:
203.70 USD (6.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.08% (5.48 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|archived
|23
|GBPUSD
|19
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|archived
|6.4K
|GBPUSD
|23
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|archived
|0
|GBPUSD
|828
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 567.50 USD
Worst Trade: -204 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +3 647.87 USD
Massima perdita consecutiva: -125.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-13" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 4
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.07 × 28
|
Tickmill-Live02
|0.29 × 7
|
Exness-Real7
|0.77 × 13
|
Coinexx-Demo
|0.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live14
|0.94 × 54
|
Monex-Server3
|1.00 × 1
|
XMGlobal-Real 251
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|1.50 × 4
|
Exness-Real27
|1.50 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|1.50 × 2
|
FXCL-Main2
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|2.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|2.50 × 2
|
360Capital-Real
|3.00 × 1
