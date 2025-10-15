SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Easytrade Scalper Gold
Lo Kok Fui

Easytrade Scalper Gold

Lo Kok Fui
0 recensioni
Affidabilità
70 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 34%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
727
Profit Trade:
601 (82.66%)
Loss Trade:
126 (17.33%)
Best Trade:
106.87 USD
Worst Trade:
-68.61 USD
Profitto lordo:
1 884.99 USD (170 964 pips)
Perdita lorda:
-1 618.97 USD (215 617 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (262.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
262.42 USD (43)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
78.06%
Massimo carico di deposito:
1.55%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
0.63
Long Trade:
427 (58.73%)
Short Trade:
300 (41.27%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
0.37 USD
Profitto medio:
3.14 USD
Perdita media:
-12.85 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-184.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-184.88 USD (7)
Crescita mensile:
2.19%
Previsione annuale:
26.59%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
147.61 USD
Massimale:
419.50 USD (32.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.79% (419.50 USD)
Per equità:
2.88% (16.02 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 512
EURUSD+ 82
DJ30.r 72
USDCAD+ 43
GBPUSD+ 18
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 478
EURUSD+ 21
DJ30.r -139
USDCAD+ -84
GBPUSD+ -9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 40K
EURUSD+ -584
DJ30.r -82K
USDCAD+ -1.9K
GBPUSD+ -84
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +106.87 USD
Worst Trade: -69 USD
Vincite massime consecutive: 43
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +262.42 USD
Massima perdita consecutiva: -184.88 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.15 04:37
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.82% of days out of 489 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 04:37
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
Copia

