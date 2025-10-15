SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Futurist
Ramil Sungatov

Futurist

Ramil Sungatov
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 11%
RoboForex-Pro-6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
12 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.50 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
7.60 USD (1 114 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
12 (7.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.60 USD (12)
Indice di Sharpe:
1.54
Attività di trading:
86.90%
Massimo carico di deposito:
9.23%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
2 (16.67%)
Short Trade:
10 (83.33%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.63 USD
Profitto medio:
0.63 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
11.18%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
11.82% (8.72 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 8
GBPUSD 1
NZDUSD 1
USDCAD 1
EURJPY 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 5
GBPUSD 0
NZDUSD 0
USDCAD 1
EURJPY 2
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 712
GBPUSD 33
NZDUSD 40
USDCAD 87
EURJPY 242
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.50 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +7.60 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.06 × 217
Fyntura-Live
0.18 × 44
Exness-Real33
0.34 × 44
OctaFX-Real7
1.94 × 17
IFCMarketsLtd-Real
3.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.10.15 08:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 07:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 03:37
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.15 03:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 03:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
