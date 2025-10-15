- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
12 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.50 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
7.60 USD (1 114 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
12 (7.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.60 USD (12)
Indice di Sharpe:
1.54
Attività di trading:
86.90%
Massimo carico di deposito:
9.23%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
2 (16.67%)
Short Trade:
10 (83.33%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.63 USD
Profitto medio:
0.63 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
11.18%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
11.82% (8.72 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|8
|GBPUSD
|1
|NZDUSD
|1
|USDCAD
|1
|EURJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|5
|GBPUSD
|0
|NZDUSD
|0
|USDCAD
|1
|EURJPY
|2
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|712
|GBPUSD
|33
|NZDUSD
|40
|USDCAD
|87
|EURJPY
|242
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.50 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +7.60 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.06 × 217
|
Fyntura-Live
|0.18 × 44
|
Exness-Real33
|0.34 × 44
|
OctaFX-Real7
|1.94 × 17
|
IFCMarketsLtd-Real
|3.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
11%
0
0
USD
USD
76
USD
USD
1
0%
12
100%
87%
n/a
0.63
USD
USD
12%
1:500