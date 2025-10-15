- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
8 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
4.12 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
23.02 USD (2 297 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
8 (23.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.02 USD (8)
Indice di Sharpe:
1.93
Attività di trading:
64.51%
Massimo carico di deposito:
0.72%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
8 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
2.88 USD
Profitto medio:
2.88 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
20.20%
Algo trading:
37%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.56% (6.23 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|GBPUSD
|3
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|20
|GBPUSD
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2K
|GBPUSD
|314
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.12 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +23.02 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 6
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 2
|
Exness-Real14
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
SuperForex-Real
|0.00 × 18
|
VantageFX-Live 3
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 4
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 6
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
35USD al mese
20%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
37%
8
100%
65%
n/a
2.88
USD
USD
1%
1:500