404

Purtroppo, il segnale non si trova sul nostro database

Il segnale richiesto è stato probabilmente eliminato. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.

Seleziona un nuovo segnale

Puoi vedere altri segnali 5 MetaTrader:

MSC Gold Invest Pro
Crescita
401%
Abbonati
23
Settimane
122
Trade
1043
Vincita
78%
Fattore di profitto
1.58
DD massimo
26%
NoPain MT5
Crescita
1 564%
Abbonati
68
Settimane
207
Trade
5473
Vincita
63%
Fattore di profitto
1.67
DD massimo
21%
MagicGW audcad L
Crescita
1 276%
Abbonati
72
Settimane
44
Trade
1472
Vincita
79%
Fattore di profitto
6.17
DD massimo
28%
JS SmartGrid Signal MG01
Crescita
1 675%
Abbonati
140
Settimane
87
Trade
1291
Vincita
80%
Fattore di profitto
3.29
DD massimo
32%
Low risk trading version 3
Crescita
3 790%
Abbonati
7
Settimane
41
Trade
1865
Vincita
52%
Fattore di profitto
1.80
DD massimo
46%
Daily Gold Sniper
Crescita
365%
Abbonati
9
Settimane
38
Trade
125
Vincita
95%
Fattore di profitto
1.71
DD massimo
34%
TTM Stable Run 655
Crescita
5 852%
Abbonati
12
Settimane
226
Trade
14404
Vincita
71%
Fattore di profitto
1.59
DD massimo
54%
MSC Gold Stable Pro
Crescita
393%
Abbonati
7
Settimane
78
Trade
497
Vincita
79%
Fattore di profitto
2.20
DD massimo
34%
USDJPY Stability Pro Growth
Crescita
120%
Abbonati
20
Settimane
52
Trade
173
Vincita
83%
Fattore di profitto
1.34
DD massimo
22%
Deux ex machina
Crescita
5 051%
Abbonati
3
Settimane
231
Trade
1397
Vincita
74%
Fattore di profitto
1.85
DD massimo
26%

Non trovi segnali che fanno per te?
Seleziona e abbonati
a uno dei 2193 segnali disponibili
per MetaTrader 5

L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.