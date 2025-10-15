- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
27
Profit Trade:
18 (66.66%)
Loss Trade:
9 (33.33%)
Best Trade:
28.14 USD
Worst Trade:
-15.00 USD
Profitto lordo:
222.70 USD (8 026 pips)
Perdita lorda:
-21.50 USD (1 039 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (176.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
176.34 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.74
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
13.41
Long Trade:
25 (92.59%)
Short Trade:
2 (7.41%)
Fattore di profitto:
10.36
Profitto previsto:
7.45 USD
Profitto medio:
12.37 USD
Perdita media:
-2.39 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-2.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.00 USD (1)
Crescita mensile:
67.07%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
15.00 USD (4.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|14
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|192
|XAUUSD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|6K
|XAUUSD
|1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +28.14 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +176.34 USD
Massima perdita consecutiva: -2.96 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 2
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ACYCapital-Live02
|0.00 × 9
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 20
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
TitanFX-04
|0.00 × 1
|
ATFXGM9-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
LandPrime-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
King Lion Scalper
Pair: EURUSD
TIMEFRAME: 5M
Min Capital: $200
Contact EA developer: https://t.me/anakapaifx
