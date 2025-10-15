SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Gold Single Order 02
Falaq Karunia Jaya

Gold Single Order 02

Falaq Karunia Jaya
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -10%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
2 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-13.06 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-20.66 USD (1 032 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
-3.54
Attività di trading:
93.38%
Massimo carico di deposito:
9.24%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
23 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
1 (50.00%)
Short Trade:
1 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-10.33 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-10.33 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-20.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.66 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.66 USD
Massimale:
20.66 USD (10.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.33% (20.66 USD)
Per equità:
4.37% (8.74 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# -21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# -1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -20.66 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.15 02:37
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.15 02:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 02:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold Single Order 02
30USD al mese
-10%
0
0
USD
179
USD
1
100%
2
0%
93%
0.00
-10.33
USD
10%
1:500
