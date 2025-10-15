SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Rimbaar91
Rimba Arif Guntari

Rimbaar91

Rimba Arif Guntari
0 recensioni
Affidabilità
119 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
XMGlobal-Real 26
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
84
Profit Trade:
49 (58.33%)
Loss Trade:
35 (41.67%)
Best Trade:
18.47 USD
Worst Trade:
-22.71 USD
Profitto lordo:
239.14 USD (27 571 pips)
Perdita lorda:
-209.62 USD (14 162 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (72.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
72.99 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.53%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.31
Long Trade:
34 (40.48%)
Short Trade:
50 (59.52%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
0.35 USD
Profitto medio:
4.88 USD
Perdita media:
-5.99 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-12.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-79.10 USD (6)
Crescita mensile:
5.08%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
51.88 USD
Massimale:
96.68 USD (49.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
6.98% (13.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 29
EURUSD 10
GBPUSD 8
USDCHF 4
AUDUSD 4
CHFJPY 4
USDCAD 3
USDJPY 3
NZDUSD 3
EURGBP 2
EURJPY 2
GBPJPY 2
AUDJPY 2
SILVER 2
CADCHF 1
BTCUSD 1
EURCAD 1
NZDCAD 1
GBPCAD 1
CADJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 18
EURUSD 60
GBPUSD -11
USDCHF -25
AUDUSD -24
CHFJPY 27
USDCAD -28
USDJPY 11
NZDUSD 4
EURGBP -3
EURJPY 6
GBPJPY -8
AUDJPY 0
SILVER -4
CADCHF 3
BTCUSD 0
EURCAD 0
NZDCAD -3
GBPCAD 0
CADJPY 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 3K
EURUSD 4.1K
GBPUSD -1.2K
USDCHF -1.1K
AUDUSD -1.2K
CHFJPY 4.7K
USDCAD -1.9K
USDJPY 1.1K
NZDUSD 396
EURGBP -247
EURJPY 1.6K
GBPJPY -813
AUDJPY 1
SILVER -77
CADCHF 235
BTCUSD 4.9K
EURCAD -34
NZDCAD -195
GBPCAD 10
CADJPY 493
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.47 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +72.99 USD
Massima perdita consecutiva: -12.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 30
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
XMGlobal-Real 38
0.00 × 3
TradersWay-Live
0.00 × 2
XMGlobal-Real 26
0.19 × 16
XMGlobal-Real 8
0.25 × 128
ICMarketsSC-Live24
0.26 × 90
Pepperstone-Edge09
0.33 × 18
RoboForex-ECN
0.42 × 45
XMGlobal-Real 35
0.46 × 56
RoboForex-Prime
0.52 × 216
XMGlobal-Real 28
0.67 × 6
ICMarkets-Live02
0.67 × 3
XMGlobal-Real 18
0.76 × 2486
XMGlobal-Real 21
0.86 × 4755
XMGlobal-Real 14
0.88 × 8
InstaForex-Singapore.com
1.00 × 4
OctaFX-Real8
1.06 × 161
RSGFinance-Live
1.12 × 2946
XMGlobal-Real 17
1.20 × 576
Alpari-ECN1
1.26 × 113
OrbexGlobal-Live
2.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 5
2.13 × 97
Alpari-Pro.ECN
2.61 × 38
6 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.15 02:37
Trading operations on the account were performed for only 39 days. This comprises 4.69% of days out of the 832 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 02:37
80% of trades performed within 19 days. This comprises 2.28% of days out of the 832 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Rimbaar91
30USD al mese
0%
0
0
USD
192
USD
119
0%
84
58%
100%
1.14
0.35
USD
7%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.