- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
84
Profit Trade:
49 (58.33%)
Loss Trade:
35 (41.67%)
Best Trade:
18.47 USD
Worst Trade:
-22.71 USD
Profitto lordo:
239.14 USD (27 571 pips)
Perdita lorda:
-209.62 USD (14 162 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (72.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
72.99 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.53%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.31
Long Trade:
34 (40.48%)
Short Trade:
50 (59.52%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
0.35 USD
Profitto medio:
4.88 USD
Perdita media:
-5.99 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-12.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-79.10 USD (6)
Crescita mensile:
5.08%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
51.88 USD
Massimale:
96.68 USD (49.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
6.98% (13.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|29
|EURUSD
|10
|GBPUSD
|8
|USDCHF
|4
|AUDUSD
|4
|CHFJPY
|4
|USDCAD
|3
|USDJPY
|3
|NZDUSD
|3
|EURGBP
|2
|EURJPY
|2
|GBPJPY
|2
|AUDJPY
|2
|SILVER
|2
|CADCHF
|1
|BTCUSD
|1
|EURCAD
|1
|NZDCAD
|1
|GBPCAD
|1
|CADJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|18
|EURUSD
|60
|GBPUSD
|-11
|USDCHF
|-25
|AUDUSD
|-24
|CHFJPY
|27
|USDCAD
|-28
|USDJPY
|11
|NZDUSD
|4
|EURGBP
|-3
|EURJPY
|6
|GBPJPY
|-8
|AUDJPY
|0
|SILVER
|-4
|CADCHF
|3
|BTCUSD
|0
|EURCAD
|0
|NZDCAD
|-3
|GBPCAD
|0
|CADJPY
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|3K
|EURUSD
|4.1K
|GBPUSD
|-1.2K
|USDCHF
|-1.1K
|AUDUSD
|-1.2K
|CHFJPY
|4.7K
|USDCAD
|-1.9K
|USDJPY
|1.1K
|NZDUSD
|396
|EURGBP
|-247
|EURJPY
|1.6K
|GBPJPY
|-813
|AUDJPY
|1
|SILVER
|-77
|CADCHF
|235
|BTCUSD
|4.9K
|EURCAD
|-34
|NZDCAD
|-195
|GBPCAD
|10
|CADJPY
|493
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.47 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +72.99 USD
Massima perdita consecutiva: -12.23 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 30
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 38
|0.00 × 3
|
TradersWay-Live
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 26
|0.19 × 16
|
XMGlobal-Real 8
|0.25 × 128
|
ICMarketsSC-Live24
|0.26 × 90
|
Pepperstone-Edge09
|0.33 × 18
|
RoboForex-ECN
|0.42 × 45
|
XMGlobal-Real 35
|0.46 × 56
|
RoboForex-Prime
|0.52 × 216
|
XMGlobal-Real 28
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live02
|0.67 × 3
|
XMGlobal-Real 18
|0.76 × 2486
|
XMGlobal-Real 21
|0.86 × 4755
|
XMGlobal-Real 14
|0.88 × 8
|
InstaForex-Singapore.com
|1.00 × 4
|
OctaFX-Real8
|1.06 × 161
|
RSGFinance-Live
|1.12 × 2946
|
XMGlobal-Real 17
|1.20 × 576
|
Alpari-ECN1
|1.26 × 113
|
OrbexGlobal-Live
|2.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 5
|2.13 × 97
|
Alpari-Pro.ECN
|2.61 × 38
6 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
192
USD
USD
119
0%
84
58%
100%
1.14
0.35
USD
USD
7%
1:500