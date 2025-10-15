SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Gold Layer 01
Falaq Karunia Jaya

Gold Layer 01

Falaq Karunia Jaya
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 0%
XMGlobal-Real 13
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
7 (87.50%)
Loss Trade:
1 (12.50%)
Best Trade:
1.00 USD
Worst Trade:
-0.24 USD
Profitto lordo:
3.14 USD (3 144 pips)
Perdita lorda:
-0.24 USD (235 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (1.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.74 USD (3)
Indice di Sharpe:
1.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.17%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
23 minuti
Fattore di recupero:
12.08
Long Trade:
8 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
13.08
Profitto previsto:
0.36 USD
Profitto medio:
0.45 USD
Perdita media:
-0.24 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.24 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.24 USD (0.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.17% (1.70 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDm# 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDm# 3
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDm# 2.9K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.00 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1.40 USD
Massima perdita consecutiva: -0.24 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 13" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.15 02:37
Share of trading days is too low
2025.10.15 02:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.15 01:27
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 01:27
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 01:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.15 01:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 01:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.