- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
365
Profit Trade:
244 (66.84%)
Loss Trade:
121 (33.15%)
Best Trade:
4 732.00 USD
Worst Trade:
-629.00 USD
Profitto lordo:
21 518.64 USD (79 608 pips)
Perdita lorda:
-10 808.53 USD (52 139 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (317.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 746.00 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
16.83%
Massimo carico di deposito:
0.54%
Ultimo trade:
15 minuti fa
Trade a settimana:
204
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
10.39
Long Trade:
164 (44.93%)
Short Trade:
201 (55.07%)
Fattore di profitto:
1.99
Profitto previsto:
29.34 USD
Profitto medio:
88.19 USD
Perdita media:
-89.33 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-104.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-944.94 USD (7)
Crescita mensile:
208.14%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
647.98 USD
Massimale:
1 030.69 USD (19.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.35% (1 035.80 USD)
Per equità:
0.09% (13.70 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|307
|AUDUSD
|26
|GBPUSD
|14
|EURUSD
|9
|USDCAD
|7
|EURAUD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|11K
|AUDUSD
|-972
|GBPUSD
|132
|EURUSD
|105
|USDCAD
|77
|EURAUD
|13
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|34K
|AUDUSD
|-8.1K
|GBPUSD
|748
|EURUSD
|580
|USDCAD
|485
|EURAUD
|100
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4 732.00 USD
Worst Trade: -629 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +317.72 USD
Massima perdita consecutiva: -104.01 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
227%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
10
0%
365
66%
17%
1.99
29.34
USD
USD
20%
1:500