Si Wu Xiao

SEAN

Si Wu Xiao
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 227%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
365
Profit Trade:
244 (66.84%)
Loss Trade:
121 (33.15%)
Best Trade:
4 732.00 USD
Worst Trade:
-629.00 USD
Profitto lordo:
21 518.64 USD (79 608 pips)
Perdita lorda:
-10 808.53 USD (52 139 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (317.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 746.00 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
16.83%
Massimo carico di deposito:
0.54%
Ultimo trade:
15 minuti fa
Trade a settimana:
204
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
10.39
Long Trade:
164 (44.93%)
Short Trade:
201 (55.07%)
Fattore di profitto:
1.99
Profitto previsto:
29.34 USD
Profitto medio:
88.19 USD
Perdita media:
-89.33 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-104.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-944.94 USD (7)
Crescita mensile:
208.14%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
647.98 USD
Massimale:
1 030.69 USD (19.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.35% (1 035.80 USD)
Per equità:
0.09% (13.70 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 307
AUDUSD 26
GBPUSD 14
EURUSD 9
USDCAD 7
EURAUD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 11K
AUDUSD -972
GBPUSD 132
EURUSD 105
USDCAD 77
EURAUD 13
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 34K
AUDUSD -8.1K
GBPUSD 748
EURUSD 580
USDCAD 485
EURAUD 100
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 732.00 USD
Worst Trade: -629 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +317.72 USD
Massima perdita consecutiva: -104.01 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Non ci sono recensioni
2025.10.15 02:37
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.55% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 02:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 01:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 01:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
