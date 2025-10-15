- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
212
Profit Trade:
169 (79.71%)
Loss Trade:
43 (20.28%)
Best Trade:
65.96 USD
Worst Trade:
-98.22 USD
Profitto lordo:
1 767.77 USD (60 451 pips)
Perdita lorda:
-761.61 USD (13 195 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (37.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
214.02 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
3.05
Long Trade:
139 (65.57%)
Short Trade:
73 (34.43%)
Fattore di profitto:
2.32
Profitto previsto:
4.75 USD
Profitto medio:
10.46 USD
Perdita media:
-17.71 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-157.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-157.41 USD (4)
Crescita mensile:
26.84%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
109.87 USD
Massimale:
329.43 USD (38.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|167
|GBPUSDr
|12
|USDJPYr
|9
|GBPJPYr
|8
|EURAUDr
|5
|USDCADr
|4
|EURUSDr
|4
|JPN225
|3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDr
|808
|GBPUSDr
|59
|USDJPYr
|22
|GBPJPYr
|43
|EURAUDr
|27
|USDCADr
|15
|EURUSDr
|24
|JPN225
|9
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDr
|38K
|GBPUSDr
|1.5K
|USDJPYr
|817
|GBPJPYr
|2.2K
|EURAUDr
|606
|USDCADr
|1.5K
|EURUSDr
|650
|JPN225
|2.2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +65.96 USD
Worst Trade: -98 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +37.37 USD
Massima perdita consecutiva: -157.41 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
