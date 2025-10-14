SegnaliSezioni
Nestor Jose Reyes Rojas

XAUUSDTrades

Nestor Jose Reyes Rojas
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 31%
Axi-US06-Live
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
63
Profit Trade:
59 (93.65%)
Loss Trade:
4 (6.35%)
Best Trade:
45.40 USD
Worst Trade:
-41.67 USD
Profitto lordo:
192.23 USD (19 238 pips)
Perdita lorda:
-66.41 USD (6 688 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (58.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
68.36 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.10%
Ultimo trade:
50 minuti fa
Trade a settimana:
64
Tempo di attesa medio:
34 minuti
Fattore di recupero:
2.32
Long Trade:
62 (98.41%)
Short Trade:
1 (1.59%)
Fattore di profitto:
2.89
Profitto previsto:
2.00 USD
Profitto medio:
3.26 USD
Perdita media:
-16.60 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-54.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-54.16 USD (2)
Crescita mensile:
31.46%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.94 USD
Massimale:
54.16 USD (11.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.83% (54.16 USD)
Per equità:
2.71% (13.84 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 62
USDJPY 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 127
USDJPY -1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 13K
USDJPY -143
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +45.40 USD
Worst Trade: -42 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +58.69 USD
Massima perdita consecutiva: -54.16 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US06-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Axi-US17-Live
0.33 × 3
🏆 XAUUSDTrades - Domina il Mercato dell'Oro con un Win Rate del 93%

Pronto a trasformare il tuo trading? BestGoldTrades è la tua porta d'accesso al mercato più redditizio: l'oro (XAU/USD). Con un tasso di successo provato del 93% e strategie testate, questo canale di segnali ti permette di copiare automaticamente operazioni vincenti direttamente sul tuo MT5.

✨ Perché scegliere BestGoldTrades?

  • 📈 Win Rate provato del 93%
  • 💎 Specializzazione in XAU/USD (95% delle operazioni)
  • 🎯 Gestione del rischio controllata e professionale
  • ⚡ Segnali automatici in tempo reale
  • 💰 Potenziale di profitti significativi

Requisiti consigliati:

  • Capitale iniziale: $500 - $1.000 USD (minimo $400, rischio maggiore)
  • Leva suggerita: 1:300 - 1:500
  • Piattaforma: MetaTrader 5

Collega il tuo account MT5 oggi e inizia a copiare operazioni ad alte prestazioni. Il mercato dell'oro ti aspetta con opportunità illimitate. Il tuo successo finanziario è a un solo clic di distanza!

Esclusione di Responsabilità

⚠️ ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

Il trading di forex, metalli preziosi e CFD comporta un alto livello di rischio e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Riconosci e accetti che:

  • Sei completamente responsabile delle tue decisioni di investimento
  • Devi controllare e gestire il tuo rischio in ogni momento
  • Le performance passate non garantiscono risultati futuri
  • Potresti perdere parte o tutto il capitale investito
  • L'operatore del canale BestGoldTrades NON è responsabile per eventuali perdite o danni finanziari
  • Dovresti operare solo con capitale che puoi permetterti di perdere
  • Si raccomanda di cercare consulenza finanziaria indipendente prima di operare

Collegando il tuo account e copiando questi segnali, accetti la piena responsabilità per i risultati delle tue operazioni. Questo servizio NON costituisce consulenza sugli investimenti.


Non ci sono recensioni
2025.10.15 00:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
