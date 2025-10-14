- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
11 (78.57%)
Loss Trade:
3 (21.43%)
Best Trade:
9.78 USD
Worst Trade:
-2.64 USD
Profitto lordo:
30.03 USD (2 650 pips)
Perdita lorda:
-4.15 USD (459 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (8.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.78 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.64
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
70.81%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
9.80
Long Trade:
5 (35.71%)
Short Trade:
9 (64.29%)
Fattore di profitto:
7.24
Profitto previsto:
1.85 USD
Profitto medio:
2.73 USD
Perdita media:
-1.38 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.64 USD (1)
Crescita mensile:
52.42%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.64 USD (4.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
7.47% (5.30 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|9
|USDJPY
|5
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|18
|USDJPY
|8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.1K
|USDJPY
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.78 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +8.91 USD
Massima perdita consecutiva: -2.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OANDA-v20 Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
XMUK-Real 17
|0.00 × 1
|
USGFX-Live2
|0.00 × 3
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 12
|
OANDA-v20 Live-3
|0.00 × 1
|
FBS-Real-9
|0.00 × 4
|
FXChoice-Classic Live
|0.00 × 1
|
Orbex-Live
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US03-Live
|0.00 × 1
|
WindsorBrokersBZ-REAL
|0.00 × 7
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 1
|
TitanFX-01
|0.00 × 12
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 2
|
Exness-Real11
|0.00 × 2
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 2
|
ForexTime-ECN
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 60
|
AmanaCapital-Real
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 45
Non ci sono recensioni
