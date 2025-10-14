SegnaliSezioni
Riski Prasetyo

REI

Riski Prasetyo
0 recensioni
Affidabilità
33 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
0%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
64
Profit Trade:
24 (37.50%)
Loss Trade:
40 (62.50%)
Best Trade:
607.97 USD
Worst Trade:
-307.44 USD
Profitto lordo:
4 645.52 USD (76 714 pips)
Perdita lorda:
-4 640.78 USD (51 319 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (2 124.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 124.95 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.71%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
36 (56.25%)
Short Trade:
28 (43.75%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.07 USD
Profitto medio:
193.56 USD
Perdita media:
-116.02 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-1 522.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 522.60 USD (11)
Crescita mensile:
18.92%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 026.64 USD
Massimale:
2 242.89 USD (43.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 20
GBPJPY.TFI 17
GBPUSD.TFI 11
XAUUSD.TFI 7
USDJPY.TFI 7
EURJPY.TFI 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 882
GBPJPY.TFI 161
GBPUSD.TFI -288
XAUUSD.TFI -494
USDJPY.TFI -131
EURJPY.TFI -125
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 28K
GBPJPY.TFI 4K
GBPUSD.TFI -623
XAUUSD.TFI -4.7K
USDJPY.TFI 99
EURJPY.TFI -1.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +607.97 USD
Worst Trade: -307 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +2 124.95 USD
Massima perdita consecutiva: -1 522.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real29
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
ADSS-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
AIGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
193 più
HI THERE

Im a swing traders with calculated risk

you can read all my performance in the statistic .

gave a good day.

Non ci sono recensioni
