- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
64
Profit Trade:
24 (37.50%)
Loss Trade:
40 (62.50%)
Best Trade:
607.97 USD
Worst Trade:
-307.44 USD
Profitto lordo:
4 645.52 USD (76 714 pips)
Perdita lorda:
-4 640.78 USD (51 319 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (2 124.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 124.95 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.71%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
36 (56.25%)
Short Trade:
28 (43.75%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.07 USD
Profitto medio:
193.56 USD
Perdita media:
-116.02 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-1 522.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 522.60 USD (11)
Crescita mensile:
18.92%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 026.64 USD
Massimale:
2 242.89 USD (43.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|GBPJPY.TFI
|17
|GBPUSD.TFI
|11
|XAUUSD.TFI
|7
|USDJPY.TFI
|7
|EURJPY.TFI
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|882
|GBPJPY.TFI
|161
|GBPUSD.TFI
|-288
|XAUUSD.TFI
|-494
|USDJPY.TFI
|-131
|EURJPY.TFI
|-125
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|28K
|GBPJPY.TFI
|4K
|GBPUSD.TFI
|-623
|XAUUSD.TFI
|-4.7K
|USDJPY.TFI
|99
|EURJPY.TFI
|-1.5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +607.97 USD
Worst Trade: -307 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +2 124.95 USD
Massima perdita consecutiva: -1 522.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
193 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
HI THERE
Im a swing traders with calculated risk
you can read all my performance in the statistic .
gave a good day.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
35USD al mese
0%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
33
0%
64
37%
100%
1.00
0.07
USD
USD
0%
1:200