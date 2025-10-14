- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
8 (88.88%)
Loss Trade:
1 (11.11%)
Best Trade:
19.50 USD
Worst Trade:
-9.38 USD
Profitto lordo:
48.57 USD (2 010 pips)
Perdita lorda:
-9.38 USD (938 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (34.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
34.11 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.55
Attività di trading:
96.02%
Massimo carico di deposito:
7.84%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
4.18
Long Trade:
9 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
5.18
Profitto previsto:
4.35 USD
Profitto medio:
6.07 USD
Perdita media:
-9.38 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-9.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.38 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
9.38 USD (2.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.98% (9.38 USD)
Per equità:
16.69% (52.13 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|XAGUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|10
|XAGUSD
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1K
|XAGUSD
|58
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.50 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +34.11 USD
Massima perdita consecutiva: -9.38 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
13%
0
0
USD
USD
492
USD
USD
1
0%
9
88%
96%
5.17
4.35
USD
USD
17%
1:500