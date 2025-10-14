- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
66
Profit Trade:
55 (83.33%)
Loss Trade:
11 (16.67%)
Best Trade:
40.05 USD
Worst Trade:
-43.58 USD
Profitto lordo:
243.69 USD (254 224 pips)
Perdita lorda:
-199.96 USD (105 478 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (77.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
77.57 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.13%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.34
Long Trade:
45 (68.18%)
Short Trade:
21 (31.82%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
0.66 USD
Profitto medio:
4.43 USD
Perdita media:
-18.18 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-67.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-67.34 USD (3)
Crescita mensile:
22.58%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
118.27 USD
Massimale:
128.79 USD (61.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
17.47% (68.18 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|58
|BTCUSD
|6
|USOIL
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|23
|BTCUSD
|12
|USOIL
|9
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|24K
|BTCUSD
|123K
|USOIL
|873
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +40.05 USD
Worst Trade: -44 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +77.57 USD
Massima perdita consecutiva: -67.34 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real28" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real2
|21.71 × 7
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
40USD al mese
0%
0
0
USD
USD
390
USD
USD
26
0%
66
83%
100%
1.21
0.66
USD
USD
17%
1:500