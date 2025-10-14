SegnaliSezioni
Arash Asrpouian

New Way 2

Arash Asrpouian
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 24%
Alpari-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
116
Profit Trade:
97 (83.62%)
Loss Trade:
19 (16.38%)
Best Trade:
12.74 USD
Worst Trade:
-14.02 USD
Profitto lordo:
147.54 USD (15 958 pips)
Perdita lorda:
-41.71 USD (3 480 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (57.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
57.90 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.77%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
116
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
4.36
Long Trade:
55 (47.41%)
Short Trade:
61 (52.59%)
Fattore di profitto:
3.54
Profitto previsto:
0.91 USD
Profitto medio:
1.52 USD
Perdita media:
-2.20 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-0.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.68 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.23 USD
Massimale:
24.26 USD (4.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.72% (24.33 USD)
Per equità:
2.96% (15.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 67
USDJPY 25
EURUSD 19
US30 5
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 101
USDJPY 3
EURUSD 1
US30 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 11K
USDJPY 663
EURUSD 248
US30 540
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12.74 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +57.90 USD
Massima perdita consecutiva: -0.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 23
Just2Trade-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 71
Exness-MT5Real2
0.00 × 13
RoboForex-ECN
0.05 × 56
Exness-MT5Real7
0.09 × 47
AdmiralMarkets-MT5
0.14 × 21
AlpariEvrasia-MT5
0.20 × 140
ActivTrades-Server
0.35 × 272
GoMarkets-Live
0.42 × 19
QTrade-Server
0.50 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 40
Exness-MT5Real
0.53 × 38
ICMarkets-MT5
0.73 × 857
TitanFX-MT5-01
0.77 × 384
Alpari-MT5
0.84 × 9236
ICMarketsSC-MT5
0.84 × 634
HTOTAL.RU-MT5
0.94 × 32
47 più
Non ci sono recensioni
2025.10.14 20:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
New Way 2
30USD al mese
24%
0
0
USD
517
USD
1
0%
116
83%
100%
3.53
0.91
USD
5%
1:500
Copia

