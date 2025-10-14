- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
116
Profit Trade:
97 (83.62%)
Loss Trade:
19 (16.38%)
Best Trade:
12.74 USD
Worst Trade:
-14.02 USD
Profitto lordo:
147.54 USD (15 958 pips)
Perdita lorda:
-41.71 USD (3 480 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (57.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
57.90 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.77%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
116
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
4.36
Long Trade:
55 (47.41%)
Short Trade:
61 (52.59%)
Fattore di profitto:
3.54
Profitto previsto:
0.91 USD
Profitto medio:
1.52 USD
Perdita media:
-2.20 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-0.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.68 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.23 USD
Massimale:
24.26 USD (4.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.72% (24.33 USD)
Per equità:
2.96% (15.52 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|67
|USDJPY
|25
|EURUSD
|19
|US30
|5
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|101
|USDJPY
|3
|EURUSD
|1
|US30
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|11K
|USDJPY
|663
|EURUSD
|248
|US30
|540
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.74 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +57.90 USD
Massima perdita consecutiva: -0.23 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 23
|
Just2Trade-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 71
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 13
|
RoboForex-ECN
|0.05 × 56
|
Exness-MT5Real7
|0.09 × 47
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.14 × 21
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.20 × 140
|
ActivTrades-Server
|0.35 × 272
|
GoMarkets-Live
|0.42 × 19
|
QTrade-Server
|0.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 40
|
Exness-MT5Real
|0.53 × 38
|
ICMarkets-MT5
|0.73 × 857
|
TitanFX-MT5-01
|0.77 × 384
|
Alpari-MT5
|0.84 × 9236
|
ICMarketsSC-MT5
|0.84 × 634
|
HTOTAL.RU-MT5
|0.94 × 32
Non ci sono recensioni
