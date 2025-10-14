SegnaliSezioni
Alessio Cannas

CNS PRO MT5

Alessio Cannas
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 36%
InnoNetSolutions-Server01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
468
Profit Trade:
351 (75.00%)
Loss Trade:
117 (25.00%)
Best Trade:
28.48 EUR
Worst Trade:
-16.26 EUR
Profitto lordo:
480.78 EUR (75 743 pips)
Perdita lorda:
-289.97 EUR (49 001 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (13.74 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
129.20 EUR (11)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.93
Long Trade:
264 (56.41%)
Short Trade:
204 (43.59%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
0.41 EUR
Profitto medio:
1.37 EUR
Perdita media:
-2.48 EUR
Massime perdite consecutive:
16 (-98.66 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-98.66 EUR (16)
Crescita mensile:
7.90%
Previsione annuale:
95.82%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
98.66 EUR (12.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.98% (98.66 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD.fx 467
EURUSD.fx 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD.fx 218
EURUSD.fx 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD.fx 27K
EURUSD.fx 5
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +28.48 EUR
Worst Trade: -16 EUR
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +13.74 EUR
Massima perdita consecutiva: -98.66 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InnoNetSolutions-Server01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

