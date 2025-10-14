SegnaliSezioni
Mohamed Ibrahim Ragheb Younes

Ragheb ICM

Mohamed Ibrahim Ragheb Younes
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -2%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
30
Profit Trade:
18 (60.00%)
Loss Trade:
12 (40.00%)
Best Trade:
221.06 USD
Worst Trade:
-170.45 USD
Profitto lordo:
585.39 USD (8 231 pips)
Perdita lorda:
-700.59 USD (9 206 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (236.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
236.54 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
29.51%
Massimo carico di deposito:
2.55%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.28
Long Trade:
16 (53.33%)
Short Trade:
14 (46.67%)
Fattore di profitto:
0.84
Profitto previsto:
-3.84 USD
Profitto medio:
32.52 USD
Perdita media:
-58.38 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-373.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-373.18 USD (4)
Crescita mensile:
-2.10%
Algo trading:
23%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
409.29 USD
Massimale:
409.29 USD (7.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.54% (407.40 USD)
Per equità:
1.14% (60.19 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 20
USDJPY 10
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -157
USDJPY 44
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -1.3K
USDJPY 282
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +221.06 USD
Worst Trade: -170 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +236.54 USD
Massima perdita consecutiva: -373.18 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

itexsys-Platform
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
Exness-MT5Real10
0.75 × 4
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.43 × 8660
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
ICMarketsSC-MT5
2.87 × 171
FusionMarkets-Live
2.93 × 352
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
60 più
Non ci sono recensioni
2025.10.15 03:37
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.14 19:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 19:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
