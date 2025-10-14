- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
30
Profit Trade:
18 (60.00%)
Loss Trade:
12 (40.00%)
Best Trade:
221.06 USD
Worst Trade:
-170.45 USD
Profitto lordo:
585.39 USD (8 231 pips)
Perdita lorda:
-700.59 USD (9 206 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (236.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
236.54 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
29.51%
Massimo carico di deposito:
2.55%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.28
Long Trade:
16 (53.33%)
Short Trade:
14 (46.67%)
Fattore di profitto:
0.84
Profitto previsto:
-3.84 USD
Profitto medio:
32.52 USD
Perdita media:
-58.38 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-373.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-373.18 USD (4)
Crescita mensile:
-2.10%
Algo trading:
23%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
409.29 USD
Massimale:
409.29 USD (7.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.54% (407.40 USD)
Per equità:
1.14% (60.19 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|USDJPY
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-157
|USDJPY
|44
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-1.3K
|USDJPY
|282
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +221.06 USD
Worst Trade: -170 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +236.54 USD
Massima perdita consecutiva: -373.18 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
Exness-MT5Real10
|0.75 × 4
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.43 × 8660
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
ICMarketsSC-MT5
|2.87 × 171
|
FusionMarkets-Live
|2.93 × 352
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
