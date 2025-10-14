- Crescita
Trade:
12
Profit Trade:
2 (16.66%)
Loss Trade:
10 (83.33%)
Best Trade:
20.00 USD
Worst Trade:
-25.00 USD
Profitto lordo:
39.91 USD (4 000 pips)
Perdita lorda:
-136.32 USD (13 547 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (20.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20.00 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.59
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
132 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.96
Long Trade:
4 (33.33%)
Short Trade:
8 (66.67%)
Fattore di profitto:
0.29
Profitto previsto:
-8.03 USD
Profitto medio:
19.96 USD
Perdita media:
-13.63 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-74.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-74.98 USD (5)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
96.41 USD
Massimale:
100.13 USD (96.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD_MRG
|-96
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD_MRG
|-9.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20.00 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +20.00 USD
Massima perdita consecutiva: -74.98 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
