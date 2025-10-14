SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / TyGold
Tyler Lee Catt

TyGold

Tyler Lee Catt
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 491%
Axi-US09-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
407
Profit Trade:
325 (79.85%)
Loss Trade:
82 (20.15%)
Best Trade:
180.43 GBP
Worst Trade:
-171.08 GBP
Profitto lordo:
4 364.75 GBP (112 540 pips)
Perdita lorda:
-3 400.94 GBP (80 549 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (295.15 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
333.21 GBP (3)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
10.93%
Massimo carico di deposito:
29.38%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
73
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.71
Long Trade:
345 (84.77%)
Short Trade:
62 (15.23%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
2.37 GBP
Profitto medio:
13.43 GBP
Perdita media:
-41.47 GBP
Massime perdite consecutive:
3 (-180.99 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-250.04 GBP (2)
Crescita mensile:
46.49%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.18 GBP
Massimale:
355.66 GBP (22.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.51% (338.83 GBP)
Per equità:
24.51% (149.61 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 406
AUDCAD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.2K
AUDCAD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 32K
AUDCAD 88
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +180.43 GBP
Worst Trade: -171 GBP
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +295.15 GBP
Massima perdita consecutiva: -180.99 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US09-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
AUSForex-Live 2
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live16
0.85 × 39
ICMarketsSC-Live32
1.00 × 1
RoboForex-ECN-3
1.32 × 98
Pepperstone-Edge02
1.64 × 11
Tickmill-Live08
1.95 × 153
ICMarketsSC-Live15
1.96 × 26
VTMarkets-Live
2.00 × 1
Axi-US05-Live
2.55 × 53
Pepperstone-Edge03
3.05 × 21
Axi-US09-Live
3.12 × 14365
Exness-Real9
3.28 × 18
Axi-US02-Live
3.28 × 4116
Axi-US06-Live
3.33 × 3
Axi-US12-Live
5.64 × 87
WindsorBrokers-REAL
6.22 × 54
Longhorn-Real2
7.06 × 32
WMMarkets-REAL
9.55 × 83
T4Trade-Real12
19.00 × 1
Gold Trading Signal
Non ci sono recensioni
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.