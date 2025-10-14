- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
407
Profit Trade:
325 (79.85%)
Loss Trade:
82 (20.15%)
Best Trade:
180.43 GBP
Worst Trade:
-171.08 GBP
Profitto lordo:
4 364.75 GBP (112 540 pips)
Perdita lorda:
-3 400.94 GBP (80 549 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (295.15 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
333.21 GBP (3)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
10.93%
Massimo carico di deposito:
29.38%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
73
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.71
Long Trade:
345 (84.77%)
Short Trade:
62 (15.23%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
2.37 GBP
Profitto medio:
13.43 GBP
Perdita media:
-41.47 GBP
Massime perdite consecutive:
3 (-180.99 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-250.04 GBP (2)
Crescita mensile:
46.49%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.18 GBP
Massimale:
355.66 GBP (22.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.51% (338.83 GBP)
Per equità:
24.51% (149.61 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|406
|AUDCAD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.2K
|AUDCAD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|32K
|AUDCAD
|88
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +180.43 GBP
Worst Trade: -171 GBP
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +295.15 GBP
Massima perdita consecutiva: -180.99 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US09-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
AUSForex-Live 2
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live16
|0.85 × 39
|
ICMarketsSC-Live32
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|1.32 × 98
|
Pepperstone-Edge02
|1.64 × 11
|
Tickmill-Live08
|1.95 × 153
|
ICMarketsSC-Live15
|1.96 × 26
|
VTMarkets-Live
|2.00 × 1
|
Axi-US05-Live
|2.55 × 53
|
Pepperstone-Edge03
|3.05 × 21
|
Axi-US09-Live
|3.12 × 14365
|
Exness-Real9
|3.28 × 18
|
Axi-US02-Live
|3.28 × 4116
|
Axi-US06-Live
|3.33 × 3
|
Axi-US12-Live
|5.64 × 87
|
WindsorBrokers-REAL
|6.22 × 54
|
Longhorn-Real2
|7.06 × 32
|
WMMarkets-REAL
|9.55 × 83
|
T4Trade-Real12
|19.00 × 1
Gold Trading Signal
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
491%
0
0
USD
USD
389
GBP
GBP
9
94%
407
79%
11%
1.28
2.37
GBP
GBP
55%
1:500