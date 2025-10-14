- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
19
Profit Trade:
16 (84.21%)
Loss Trade:
3 (15.79%)
Best Trade:
23.31 USD
Worst Trade:
-18.79 USD
Profitto lordo:
103.34 USD (1 345 pips)
Perdita lorda:
-43.54 USD (314 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (52.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
52.21 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
17.44%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
2.85
Long Trade:
5 (26.32%)
Short Trade:
14 (73.68%)
Fattore di profitto:
2.37
Profitto previsto:
3.15 USD
Profitto medio:
6.46 USD
Perdita media:
-14.51 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-20.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.68 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.61 USD
Massimale:
20.96 USD (1.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.04% (21.63 USD)
Per equità:
11.06% (114.37 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURGBP
|12
|EURUSD
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURGBP
|35
|EURUSD
|26
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURGBP
|752
|EURUSD
|279
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +23.31 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +52.21 USD
Massima perdita consecutiva: -20.68 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.00 × 9
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.11 × 109
|
Exness-MT5Real11
|0.25 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.48 × 93
|
ICMarketsSC-MT5
|0.49 × 1503
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.58 × 12
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Tradeview-Live
|0.64 × 11
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.78 × 17338
|
Coinexx-Live
|0.79 × 120
|
Alpari-MT5
|0.84 × 31
|
BlackBullMarkets-Live
|0.87 × 30
|
Ava-Real 1-MT5
|0.93 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.00 × 8
|
PacificUnionLLC-Live
|1.00 × 16
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.00 × 2
|
Axiory-Live
|1.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
6%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
100%
19
84%
100%
2.37
3.15
USD
USD
11%
1:500