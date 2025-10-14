SegnaliSezioni
German Siluianov

G3 GoldEA

German Siluianov
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
0%
Alpari-Pro.ECN3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
11 (50.00%)
Loss Trade:
11 (50.00%)
Best Trade:
40.10 USD
Worst Trade:
-102.87 USD
Profitto lordo:
139.26 USD (6 837 pips)
Perdita lorda:
-462.53 USD (28 845 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (56.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
56.32 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.37
Attività di trading:
93.16%
Massimo carico di deposito:
10.90%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.81
Long Trade:
3 (13.64%)
Short Trade:
19 (86.36%)
Fattore di profitto:
0.30
Profitto previsto:
-14.69 USD
Profitto medio:
12.66 USD
Perdita media:
-42.05 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-229.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-229.74 USD (5)
Crescita mensile:
-49.30%
Algo trading:
27%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
379.59 USD
Massimale:
399.51 USD (55.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
21.42% (124.03 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 14
EURUSD 2
XAGUSD 2
USDJPY 2
USDCHF 1
GBPUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -362
EURUSD 46
XAGUSD -33
USDJPY 12
USDCHF 7
GBPUSD 7
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -22K
EURUSD 531
XAGUSD -648
USDJPY -35
USDCHF 111
GBPUSD 147
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +40.10 USD
Worst Trade: -103 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +56.32 USD
Massima perdita consecutiva: -229.74 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-Pro.ECN3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

PUPrime-Live 5
2.00 × 1
Alpari-Pro.ECN3
5.53 × 1404
The core of the strategy is a multi-level build-up of a trend position using several timeframes and a partial closing system and transfer of transactions to breakeven.
Working hours are 24/5 . drawdown to 20%.

Starting from 10/14/2025
Non ci sono recensioni
2025.10.14 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 15:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
G3 GoldEA
30USD al mese
0%
0
0
USD
579
USD
2
27%
22
50%
93%
0.30
-14.69
USD
21%
1:500
