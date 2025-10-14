- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
11 (50.00%)
Loss Trade:
11 (50.00%)
Best Trade:
40.10 USD
Worst Trade:
-102.87 USD
Profitto lordo:
139.26 USD (6 837 pips)
Perdita lorda:
-462.53 USD (28 845 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (56.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
56.32 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.37
Attività di trading:
93.16%
Massimo carico di deposito:
10.90%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.81
Long Trade:
3 (13.64%)
Short Trade:
19 (86.36%)
Fattore di profitto:
0.30
Profitto previsto:
-14.69 USD
Profitto medio:
12.66 USD
Perdita media:
-42.05 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-229.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-229.74 USD (5)
Crescita mensile:
-49.30%
Algo trading:
27%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
379.59 USD
Massimale:
399.51 USD (55.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
21.42% (124.03 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|EURUSD
|2
|XAGUSD
|2
|USDJPY
|2
|USDCHF
|1
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-362
|EURUSD
|46
|XAGUSD
|-33
|USDJPY
|12
|USDCHF
|7
|GBPUSD
|7
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-22K
|EURUSD
|531
|XAGUSD
|-648
|USDJPY
|-35
|USDCHF
|111
|GBPUSD
|147
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +40.10 USD
Worst Trade: -103 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +56.32 USD
Massima perdita consecutiva: -229.74 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-Pro.ECN3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
PUPrime-Live 5
|2.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN3
|5.53 × 1404
The core of the strategy is a multi-level build-up of a trend position using several timeframes and a partial closing system and transfer of transactions to breakeven.
Working hours are 24/5 . drawdown to 20%.
Starting from 10/14/2025
Starting from 10/14/2025
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
579
USD
USD
2
27%
22
50%
93%
0.30
-14.69
USD
USD
21%
1:500