- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
54
Profit Trade:
48 (88.88%)
Loss Trade:
6 (11.11%)
Best Trade:
5.00 USD
Worst Trade:
-8.46 USD
Profitto lordo:
129.39 USD (12 912 pips)
Perdita lorda:
-18.93 USD (1 907 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (94.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
94.60 USD (34)
Indice di Sharpe:
0.68
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
7.37
Long Trade:
53 (98.15%)
Short Trade:
1 (1.85%)
Fattore di profitto:
6.84
Profitto previsto:
2.05 USD
Profitto medio:
2.70 USD
Perdita media:
-3.16 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-14.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.98 USD (3)
Crescita mensile:
106.73%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.95 USD
Massimale:
14.98 USD (29.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|53
|AUDJPY
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|112
|AUDJPY
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|11K
|AUDJPY
|-211
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.00 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 34
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +94.60 USD
Massima perdita consecutiva: -14.98 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
Exness-Real35
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 94
|
ICMarkets-Live12
|1.04 × 90
|
BlackBullMarkets-Live
|1.77 × 83
|
N1CapitalMarkets-Live
|1.95 × 98
|
Alpari-ECN1
|3.48 × 27
|
ICMarketsSC-Live16
|4.06 × 50
|
JustForex-Live
|4.32 × 221
|
EGlobal-Cent5
|4.94 × 247
|
ICMarkets-Live22
|5.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|5.14 × 71
|
Weltrade-Live
|11.67 × 3
I am a profesional trader with 5 years of experience.
I use Fibonacci and support resistance in my set up.
I also use stop loss. The time frame I use are H1 and H4
Non ci sono recensioni