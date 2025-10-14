- Crescita
Trade:
74
Profit Trade:
55 (74.32%)
Loss Trade:
19 (25.68%)
Best Trade:
222.48 USD
Worst Trade:
-30.40 USD
Profitto lordo:
386.47 USD (2 887 pips)
Perdita lorda:
-200.49 USD (3 126 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (21.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
326.56 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
16.19%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
85
Tempo di attesa medio:
48 minuti
Fattore di recupero:
1.10
Long Trade:
55 (74.32%)
Short Trade:
19 (25.68%)
Fattore di profitto:
1.93
Profitto previsto:
2.51 USD
Profitto medio:
7.03 USD
Perdita media:
-10.55 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-169.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-169.26 USD (7)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
162.86 USD
Massimale:
169.26 USD (8.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.44% (169.26 USD)
Per equità:
6.30% (159.83 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|57
|EURUSD
|17
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|168
|EURUSD
|18
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-140
|EURUSD
|-99
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +222.48 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +21.22 USD
Massima perdita consecutiva: -169.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.17 × 6
|
FBS-Real-13
|5.28 × 412
