- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
40
Profit Trade:
34 (85.00%)
Loss Trade:
6 (15.00%)
Best Trade:
64.28 USD
Worst Trade:
-32.48 USD
Profitto lordo:
460.96 USD (16 445 pips)
Perdita lorda:
-63.67 USD (1 438 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (213.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
213.36 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.65
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
8.48
Long Trade:
26 (65.00%)
Short Trade:
14 (35.00%)
Fattore di profitto:
7.24
Profitto previsto:
9.93 USD
Profitto medio:
13.56 USD
Perdita media:
-10.61 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-46.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-46.84 USD (2)
Crescita mensile:
20.12%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
46.84 USD (2.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|29
|GBPJPYr
|8
|USDJPYr
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDr
|342
|GBPJPYr
|45
|USDJPYr
|10
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDr
|12K
|GBPJPYr
|2.2K
|USDJPYr
|304
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +64.28 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +213.36 USD
Massima perdita consecutiva: -46.84 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni