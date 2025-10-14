SegnaliSezioni
MICHEL EMILE F DAMOISEAU

BEdmbsys2025

MICHEL EMILE F DAMOISEAU
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 32%
GlobalPrime-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
152
Profit Trade:
118 (77.63%)
Loss Trade:
34 (22.37%)
Best Trade:
42.34 EUR
Worst Trade:
-75.58 EUR
Profitto lordo:
818.03 EUR (29 719 pips)
Perdita lorda:
-430.19 EUR (14 945 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (73.52 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
196.01 EUR (8)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
2.19%
Massimo carico di deposito:
1.81%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
140
Tempo di attesa medio:
38 minuti
Fattore di recupero:
2.16
Long Trade:
49 (32.24%)
Short Trade:
103 (67.76%)
Fattore di profitto:
1.90
Profitto previsto:
2.55 EUR
Profitto medio:
6.93 EUR
Perdita media:
-12.65 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-179.16 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-179.16 EUR (5)
Crescita mensile:
31.65%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
179.16 EUR (12.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.02% (179.16 EUR)
Per equità:
1.72% (27.70 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 152
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 442
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 15K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +42.34 EUR
Worst Trade: -76 EUR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +73.52 EUR
Massima perdita consecutiva: -179.16 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GlobalPrime-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.99 × 159
ICMarkets-Live04
1.03 × 29
ICMarkets-Live02
1.25 × 16
Tickmill-Live02
2.00 × 19
ICMarketsSC-Live16
2.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
3.00 × 1
FxPro.com-Real07
5.00 × 1
Pepperstone-Edge07
6.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 5
6.24 × 41
HFMarketsSV-Live Server 4
7.10 × 21
Abshire-SmithMT4-Live
7.67 × 3
RoboForex-ProCent
8.00 × 2
FBS-Real-10
13.82 × 96
Non ci sono recensioni
2025.10.14 14:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 14:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
