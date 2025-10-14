- Crescita
Trade:
152
Profit Trade:
118 (77.63%)
Loss Trade:
34 (22.37%)
Best Trade:
42.34 EUR
Worst Trade:
-75.58 EUR
Profitto lordo:
818.03 EUR (29 719 pips)
Perdita lorda:
-430.19 EUR (14 945 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (73.52 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
196.01 EUR (8)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
2.19%
Massimo carico di deposito:
1.81%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
140
Tempo di attesa medio:
38 minuti
Fattore di recupero:
2.16
Long Trade:
49 (32.24%)
Short Trade:
103 (67.76%)
Fattore di profitto:
1.90
Profitto previsto:
2.55 EUR
Profitto medio:
6.93 EUR
Perdita media:
-12.65 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-179.16 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-179.16 EUR (5)
Crescita mensile:
31.65%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
179.16 EUR (12.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.02% (179.16 EUR)
Per equità:
1.72% (27.70 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|152
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|442
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|15K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +42.34 EUR
Worst Trade: -76 EUR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +73.52 EUR
Massima perdita consecutiva: -179.16 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GlobalPrime-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.99 × 159
|
ICMarkets-Live04
|1.03 × 29
|
ICMarkets-Live02
|1.25 × 16
|
Tickmill-Live02
|2.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live16
|2.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|3.00 × 1
|
FxPro.com-Real07
|5.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|6.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 5
|6.24 × 41
|
HFMarketsSV-Live Server 4
|7.10 × 21
|
Abshire-SmithMT4-Live
|7.67 × 3
|
RoboForex-ProCent
|8.00 × 2
|
FBS-Real-10
|13.82 × 96
