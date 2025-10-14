SegnaliSezioni
Joaquim Jose Vieira Junior

JOCATRADER7463

Joaquim Jose Vieira Junior
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -2%
FTMO-Server2
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 688
Profit Trade:
1 909 (71.01%)
Loss Trade:
779 (28.98%)
Best Trade:
574.34 USD
Worst Trade:
-486.50 USD
Profitto lordo:
8 908.74 USD (420 202 pips)
Perdita lorda:
-10 811.68 USD (513 401 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (20.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 382.88 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
88.81%
Massimo carico di deposito:
4.69%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
2589
Tempo di attesa medio:
28 minuti
Fattore di recupero:
-0.38
Long Trade:
1 496 (55.65%)
Short Trade:
1 192 (44.35%)
Fattore di profitto:
0.82
Profitto previsto:
-0.71 USD
Profitto medio:
4.67 USD
Perdita media:
-13.88 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-5 041.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 041.27 USD (24)
Crescita mensile:
-1.90%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 674.88 USD
Massimale:
5 046.35 USD (4.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.98% (5 047.75 USD)
Per equità:
0.08% (80.27 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 2679
USDJPY 4
EURUSD 3
GBPCAD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -1.9K
USDJPY -2
EURUSD -2
GBPCAD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -93K
USDJPY -295
EURUSD -227
GBPCAD -15
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +574.34 USD
Worst Trade: -487 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 24
Massimo profitto consecutivo: +20.44 USD
Massima perdita consecutiva: -5 041.27 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.14 14:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 14:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
