Trade:
23
Profit Trade:
17 (73.91%)
Loss Trade:
6 (26.09%)
Best Trade:
100.57 USD
Worst Trade:
-6.33 USD
Profitto lordo:
230.67 USD (40 902 pips)
Perdita lorda:
-16.32 USD (6 728 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (43.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
158.52 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
64.84%
Massimo carico di deposito:
276.52%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
18.95
Long Trade:
12 (52.17%)
Short Trade:
11 (47.83%)
Fattore di profitto:
14.13
Profitto previsto:
9.32 USD
Profitto medio:
13.57 USD
Perdita media:
-2.72 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-11.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.31 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
11.31 USD (4.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.39% (11.31 USD)
Per equità:
33.71% (53.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|214
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|34K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Best Trade: +100.57 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +43.05 USD
Massima perdita consecutiva: -11.31 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Start with $100 and to go big.
