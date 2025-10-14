- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
283
Profit Trade:
255 (90.10%)
Loss Trade:
28 (9.89%)
Best Trade:
10.65 USD
Worst Trade:
-106.08 USD
Profitto lordo:
964.68 USD (65 799 pips)
Perdita lorda:
-583.46 USD (46 870 pips)
Vincite massime consecutive:
64 (328.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
328.51 USD (64)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.63%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
48
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.43
Long Trade:
245 (86.57%)
Short Trade:
38 (13.43%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
1.35 USD
Profitto medio:
3.78 USD
Perdita media:
-20.84 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-180.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-180.59 USD (5)
Crescita mensile:
48.64%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
114.64 USD
Massimale:
266.91 USD (48.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.02% (266.91 USD)
Per equità:
5.33% (52.77 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|283
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|381
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|19K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.65 USD
Worst Trade: -106 USD
Vincite massime consecutive: 64
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +328.51 USD
Massima perdita consecutiva: -180.59 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-3
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.63 × 196
|
Exness-Real11
|0.80 × 44
|
ICMarketsSC-Live15
|1.33 × 46
|
RoboForex-Pro-2
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|1.62 × 199
|
NPBFX-Real
|1.67 × 3
|
Pepperstone-Edge12
|2.04 × 89
|
OctaFX-Real
|2.76 × 196
|
OctaFX-Real3
|3.29 × 35
|
ICMarketsSC-Live24
|4.70 × 40
|
SageFx-Live
|4.90 × 103
|
OctaFX-Real8
|7.01 × 143
|
FBS-Real-2
|9.27 × 250
|
Hankotrade-Live
|15.00 × 1
I am a profesional trader with 5 years of experience.
I use Fibonacci and support resistance in my set up.
I also use stop loss. The time frame I use are H1 and H4
I use Fibonacci and support resistance in my set up.
I also use stop loss. The time frame I use are H1 and H4
